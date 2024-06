Mercato : L’OL acte un coup de maître avant la DNCG !

John Textor, président de l’OL, a réalisé une vente colossale cette nuit. Ce qui est une bonne nouvelle pour le club, avant son audition devant la DNCG, le 12 juin.

L’OL vend la LDLC Arena à Aulas pour 160 M€

Dans un communiqué officiel, l’OL informe de la vente de la LDLC Arena. L’infrastructure a été rachetée par Jean-Michel Aulas. La convention entre le propriétaire américain et Holnest, la holding familiale ancien président de l’Olympique Lyonnais, a été signé ce jeudi 6 juin 2024. Pour rappel, c’est bien Jean-Michel Aulas qui a construit cette salle polyvalente, qui abrite les matchs de l’ASVEL, club de basket de Lyon, et des concerts.

Selon les informations de L’Équipe, l’Arena a été vendu à 160 millions d’euros, soit 20 millions d’euros de plus que le montant investis dans sa construction. « Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord avec Holnest. […]. Grâce à cet investissement et à la passion de Jean-Michel Aulas et ses nouveaux associés, nous pouvons nous concentrer sur notre objectif de jouer des coupes européennes à Lyon », a déclaré John Textor dans son communiqué, publié par le quotidien sportif.

Textor concentre ses investissements sur le football

Il faut rappeler que le dirigeant américain avait aussi cédé près de 53 % du capital de l’OL féminin à sa compatriote Michele Kang, en février 2024. En faisant ces ventes, il a une idée bien claire. « Depuis notre arrivée à Lyon, nous avons clairement exprimé notre volonté de consacrer l’ensemble de nos capitaux au football », a justifié le patron du groupe Eagle Football.

L’OL trouve les moyens avant de se présenter devant la DNCG

La vente de la salle multi-usages est un gros soulagement pour John Textor. Le gros chèque de Jean-Michel Aulas va renflouer les caisses de l’OL, à quelques jours du passage de la direction du club rhodanien devant la Commission de contrôle des clubs professionnels.

Un premier versement devrait être fait immédiatement, avant le 12 juin, comme indiqué par la source. Ce qui permetrait à John Textor de se présenter devant la DNCG, la tête haute. Pour rappel, l’OL était dans une situation financière délicate.