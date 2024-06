Mercato : Un international français se voit au PSG en 2025

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche un grand attaquant pour renforcer l’équipe de Luis Enrique la saison prochaine. En attendant de savoir qui sera l’heureux élu, un international français s’y voit déjà.

Une recrue dresse son bilan avec le PSG

Arrivé l’été passé contre un chèque de 95 millions d’euros, Randal Kolo Muani a connu une première saison difficile sous le maillot du Paris Saint-Germain. En 44 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 25 ans a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives.

Un bilan famélique par rapport à ses performances avec l’Eintracht Francfurt qui avait convaincu le PSG à signer un gros chèque pour le recruter dans les ultimes instants du mercato estival de 2023. En conférence de presse ce jeudi, au lendemain de la victoire de l’équipe de France face au Luxembourg (3-0), Randal Kolo Muani a reconnu que sa première année à Paris a été très compliquée.

« Cela a été une saison très compliquée, je n’ai jamais connu autant de difficultés depuis que je joue », a lancé l’ancien attaquant du FC Nantes. Pour autant, le natif de Bondy compte bien s’imposer chez les Rouge et Bleu.

Kolo Muani ne compte pas bouger du Paris SG

Malgré les difficultés de sa première saison, Randal Kolo Muani ne compte pas quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Alors que de nombreuses rumeurs annoncent que les dirigeants parisiens pourraient envisager un transfert en cas d’offre irréfutable, le compatriote de Kylian Mbappé assure qu’il ne compte pas partir.

« Il n’y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir, je me sens très bien ici et je ne compte pas partir », a confié Kolo Muani avant d’ajouter : « on attend plus de moi au PSG, avec le prix du transfert, contrairement à l’équipe de France. La pression, je la sens moins ici qu’au PSG donc c’est peut-être pour ça que je suis plus libéré. » Pour rappel, le protégé de Luis Enrique est lié au PSG jusqu’en juin 2028.