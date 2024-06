Mercato RC Strasbourg : Lucas Perrin a la côte en Ligue 1

Alors que le mercato approche à grands pas, Lucas Perrin pourrait quitter le RC Strasbourgeois dès cette saison. Autour d’une polémique suite à une interview sur son avenir, le défenseur de 25 ans pourrait rejoindre d’autres clubs français.

Lucas Perrin n’a pas maché ses propos sur Strasbourg

Il y a quelques semaines de cela, une réunion entre Lucas Perrin et le board strasbourgeois a eu lieu, au cours de laquelle il a été décidé que Perrin ne prolongerait pas avec les Bleus d’Alsace. Cette décision a provoqué la colère du défenseur central, qui devrait désormais chercher un nouveau club pour la saison prochaine.

« On ne va pas se le cacher, cette année, c’était un miracle quasiment qu’on soit maintenu. On demande à des joueurs de 18, 19 ans, et je n’ai rien contre eux, les jeunes, mais on demande à des joueurs de 18, 19 ans d’avoir des responsabilités de mecs de 30 ans. (…) Il faut plus les encadrer, avoir un effectif plus vieux. C’est ce qui nous a manqué cette saison.«

Sous contrat jusqu’en 2025, Lucas Perrin avait exprimé ses critiques envers les investisseurs du RC Strasbourg, BlueCo, en expliquant que la préférence accordée aux jeunes joueurs au détriment des plus âgés posait problème selon l’ancien défenseur de l’OM. Cette polémique ne l’a pas aidé puisque désormais, son avenir à Strasbourg est compromis. Plusieurs équipes françaises sont sur le coup et veulent le recruter pour la saison prochaine.

Montpellier le veut, Toulouse le désire !

Alors que son destin est scellé du côté de Strasbourg, Lucas Perrin va devoir trouver un nouveau club. Pour le coup, deux clubs se sont déjà positionnés sur le joueur alors que le marché des transferts n’a toujours pas ouvert.

Le Montpellier Hérault SC sort d’une saison plus que moyenne et veut espérer toucher la première partie du tableau du championnat français. Avec un joueur qui connait particulièrement bien la Ligue 1, la piste Perrin pour Montpellier n’est pas une mauvaise idée et pourrait les aider à faire mieux que cette saison.

🚨 Toulouse et Montpellier sont INTÉRESSÉS par Lucas Perrin ! 💙🤍



(@lequipe) pic.twitter.com/jXb0OocULz — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 7, 2024

L’autre équipe qui souhaite recruter Perrin est le Toulouse Football Club. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille intéresse énormément les dirigeants du Téfécé et pourrait bien les rejoindre dès l’ouverture du mercato. Selon TransferMarkt, Lucas Perrin aurait une valeur marchande de 3 millions d’euros.