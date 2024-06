Barça : Pau Cubarsi écarté de la liste espagnole !

Grosse surprise dans la liste de l’Espagne. Le jeune défenseur du Barça Pau Cubarsi a été écarté de par le sélectionneur Luis De la Fuente.

Barça : Pas d’Euro pour Pau Cubarsi

Contre toute attente, Pau Cubarsi ne disputera pas l’Euro avec l’Espagne. Le jeune défenseur central du FC Barcelone a été écarté de la liste définitive pour la compétition par son sélectionneur Luis De la Fuente. Dans une vidéo narrée par la légende du tennis Rafael Nadal, la liste définitive a été annoncée.

Trois joueurs devaient être écartés, et les deux autres malheureux sont Aleix Garcia et Marcos Llorente. Des choix surprenants de la part du sélectionneur espagnol, alors que des surprises comme Dani Vivian, Alex Baena ou encore Ayoze Perez disputeront la plus prestigieuses des compétitions continentales.

🥹 Papá, amigo, nieto, hermano, marido… Tengo algo importante que decirte: 𝗩𝗔𝗦 𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗘𝗡 𝗟𝗔 #EURO2024.



Esta es la lista definitiva de España para la @EURO2024 y no hay mejor narrador para este vídeo que alguien que sabe MUCHO de GANAR: @RafaelNadal.#VamosEspaña pic.twitter.com/j9AytBlxYM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 7, 2024

Une grosse surprise

La non sélection de Pau Cubarsi est d’autant plus étonnante que le jeune défenseur central avait pourtant été titularisé mercredi dernier à l’occasion de la victoire de la Roja sur Andorre (5-0) en match amical de préparation. Âgé de seulement 17 ans, le jeune espagnol pourra se consoler en se disant qu’il sera certainement convoqué pour disputer les Jeux Olympiques. De leur côté, les deux autres jeunes joueurs du Barça présents dans la pré-liste (Fermin Lopez et Lamine Yamal) joueront bien l’Euro.