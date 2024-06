Mercato OL : John Textor déniche une pépite en Afrique

John Textor prépare encore un mercato plein de surprises à l’OL cet été. Le dirigeant américain du club rhodanien scrute un jeune milieu de terrain en Afrique, qui intéresse d’autres clubs européens.

Mercato OL : Amine Zouhzouh, la pépite marocaine dans le viseur de John Textor

L’Olympique Lyonnais, qui a déjà réussi à s’offrir des joueurs inattendus lors du dernier mercato, est prêt à dénicher des talents dans des championnats moins suivis. Sous la direction de John Textor, le club rhodanien cherche à renforcer son milieu offensif et voit en Amine Zouhzouh un potentiel énorme, selon Foot Mercato. Formé à l’Académie Mohamed VI, Zouhzouh a déjà tenté une expérience en Ligue 1 avec Angers en 2019, sans réussite.

Cependant, depuis son retour au Maroc, il a pris de la maturité et a explosé sur la scène nationale, devenant l’une des révélations de la Botola. Le joueur de 24 ans est réputé pour sa finesse technique, sa polyvalence et sa qualité sur les coups de pied arrêtés. Il s’est offert un bilan intéressant de 9 buts et 10 passes décisives en Botola. Ces qualités ont fait de lui un élément clé pour les FAR de Rabat et pourraient s’avérer précieuses dans le système de jeu de l’OL de John Textor.

John Textor devra composer avec la concurrence

Amine Zouhzouh représente une option intéressante pour l’OL dans sa quête de renforcement de l’effectif. Avec son expérience et son talent confirmés au Maroc, il pourrait bien être l’une des révélations du prochain mercato. Reste à voir si l’OL transformera cet intérêt en une offre concrète pour devancer la concurrence européenne et s’assurer les services de ce milieu offensif prometteur dans le groupe de Pierre Sage.

Outre l’OL, Zouhzouh est également suivi par Getafe, Sankt-Pauli et le Bétis Séville. Le FK Dinamo Makhatchkala a même déjà formulé une offre, bien que le montant ne soit pas confirmé. Les FAR de Rabat demandent entre 1,5 et 2 millions d’euros pour leur joueur.