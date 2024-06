Mercato : Prolongation de Pierre Sage, une dealine fixée à l’OL

Annoncée depuis la fin de la saison, la prolongation du contrat de Pierre Sage à l’OL n’est toujours pas signée. Un délai serait toutefois fixé.

Mercato : Pierre Sage confirmé au poste d’entraineur

Pierre Sage sera l’entraineur de l’OL la saison prochaine. Il a été conforté sur le banc de touche par John Textor, au terme de la saison. Une fin de saison couronnée par la qualification des Gones pour la Ligue Europa 2024-2025. Sixième au classement final de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a également disputé la finale de la coupe de France. Ayant réussi l’exploit de maintenir le club rhodanien en Ligue 1, à la suite d’une première partie de saison catastrophique, Pierre Sage a convaincu le président de l’OL de le maintenir à son poste.

« Bien sûr qu’il reste, il va rester un moment. Personne n’a cherché un autre coach », avait déclaré John Textor à l’issue du dernier match du championnat. Le dirigeant américain avait annoncé ensuite un délai pour la signature du nouveau contrat du technicien des Gones. « On va faire en sorte de rendre ça officiel après la Coupe de France ».

La signature de Pierre Sage repoussée après le BEPF

Mais depuis la finale perdue face au PSG (2-1), le 25 mai, Pierre Sage et l’OL n’ont toujours pas paraphé les documents relatifs à leur nouvel accord. Le mercato estival ouvre pourtant officiellement le 10 juin. Olympique et Lyonnais assure que la prolongation du bail du successeur de Fabio Grosso n’est pas pour autant remise en cause. « Face à l’urgence de rendre son dossier pour le BEPF, Pierre Sage et l’OL ont décidé de repousser l’annonce de sa prolongation », a fait savoir le média spécialisé.

En effet, le coach de 45 ans passe le Brevet d’entraineur professionnel de football (BEPF), diplôme requis pour entraîner une équipe en Ligue 1. Pour rappel, le propriétaire de Lyon a dû payer une amende de 25 000 euros, pour chaque match de l’OL dirigé par Pierre Sage cette saison.