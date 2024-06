Vente ASSE : L’émouvant témoignage de Bernard Caïazzo !

Parti officiellement de l’ASSE, Bernard Caïazzo a témoigné de son moment le plus fort, mais aussi le plus pénible, pendant les 20 ans passés aux commandes de Saint-Etienne.

ASSE : Caïazzo loue le bon Dieu pour la montée et la vente

Co-propriétaires de l’ASSE, depuis 2004, Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer ont vendu le club ligérien. La vente de l’AS Saint-Etienne a été officialisée le lundi 3 juin 2024, soit le lendemain de la montée de l’équipe en Ligue 1. Il était impératif pour les deux présidents de laisser le club dans l’élite, avant leur départ. Et ils l’ont réussi, presque miraculeusement, selon l’ancien président du Conseil de surveillance de l’ASSE.

« Le bon Dieu est avec les Verts. On finit en apothéose en associant montée en Ligue 1 et arrivée d’un actionnaire (Larry Tanenbaum, le nouveau propriétaire) », s’est-il réjoui, dans L’Équipe. Les Verts retrouvent donc l’élite, après deux saisons en Ligue 2, dont la première a été marquée par « le traumatisme de la descente ».

Caïazzo marqué positivement par la période Galtier

À la suite de la vente de l’ASSE au groupe canadien Kilmer Sports, Bernard Caïazzo a livré un témoignage sur les deux moments, le plus fort et le plus dur, des deux décennies passées à la présidence du club stéphanois. Pour le plus fort, il évoque la période (2009-2017) durant laquelle Christophe Galtier était l’entraineur. « On dormait tranquille. Je savais qu’il trouverait la solution. […]. Christophe a été l’arbre qui cache la forêt », a-t-il raconté.

La descente de l’ASSE a été le plus pénible des moments

Pour le plus pénible moment, le désormais ex-dirigeant de l’ASSE se souvient encore de la traumatisante relégation en Ligue 2, fin mai 2022. « La descente, je la sentais venir à cause d’un problème de qualité du recrutement », a-t-il confié au quotidien sportif. Bernard Caïazzo a même dévoilé des noms concernant les recrutements ratés : « Celui de Loïs Diony, de Ryad Boudebouz ou encore de Timothée Kolodziejczak […] ».

Pour rappel, le transfert du premier, de Dijon FCO à l’ASSE à l’été 2017, avait coûté 10 M €. L’actuel attaquant d’Angers SCO demeure à ce jour, le transfert le plus cher de l’histoire du club ligérien.