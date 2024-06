Mercato Foot : L’OM répond au Genoa pour Vitinha !

L’Olympique de Marseille est déterminé à boucler le transfert définitif de Vitinha au Genoa cet été. Mais les négociations sont au point mort entre les deux clubs.

Vitinha veut rester au Genoa

L’avenir de l’attaquant portugais Vitinha en prêt de l’Olympique de Marseille au Genoa est incertain. Il ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Malgré ses performances moins convaincantes (2 buts en 9 matchs) avec le Genoa, les dirigeants italiens veulent le garder pour la prochaine saison.

Selon les informations de Fabrizio Romano, ils envisagent un nouveau prêt avec une option d’achat moins élevée que celle de cette année. Vitinha lui-même se sent heureux et plus épanoui sous ses nouvelles couleurs et est prêt à poursuivre sa carrière en Italie la saison prochaine.

« J’ai senti que le Genoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qui s’est passé. Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j’y fais face aussi grâce à l’aide du club. Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir car le prêt sera jusqu’en juin », a déclaré le Portugais dans une interview accordée au journal Il Secolo en mars dernier.

🚨 Alors que le Genoa aimerait un nouveau prêt pour Vitinha 🇵🇹, l'OM n'envisage pas autre chose qu'un transfert définitif.



🗞 @laprovence #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/Q7IK3UDNMR — Fan OM (@fan______om) June 8, 2024

L’OM veut un transfert définitif cet été

L’OM a fixé ses conditions au Genoa pour le transfert de Vitinha. La Provence rapporte que le club phocéen, qui a dépensé 32 millions d’euros pour recruter Vitinha en janvier 2023, refuse de prêter à nouveau l’attaquant. Les pensionnaires du Vélodrome, désireux de renforcer les finances du club et de faire des mouvements sur le marché des transferts, préfèrent un transfert définitif pour Vitinha. Le Genoa devra donc convaincre Marseille de changer d’avis pour parvenir à un accord.