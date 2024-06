Mercato ASSE : Un retour décisif envisagé à Saint-Étienne 

À deux jours de l’ouverture du mercato d’été, le retour d’un décisif attaquant à l’ASSE est envisagé. Serait-il parmi les joueurs qu’Olivier Dall’Oglio veut garder ?

Mercato : Irvin Cardona, la priorité de l’ASSE

Deux recrues hivernales de l’ASSE : Irvin Cardona (26 ans) et Nathanaël Mbuku (22 ans) ont largement contribué au retour des Verts en Ligue 1. Retournés dans leur club d’origine, le FC Augsbourg, les deux attaquants pourraient revenir à Saint-Etienne. Le premier a déclaré son envie de prolonger son aventure sous le maillot des Verts, au soir de la remontée en Ligue 1. Selon plusieurs sources, le nom d’Irvin Cardona a été glissé à Ivan Gazidis, le nouveau président de l’ASSE.

Son dossier serait parmi les priorités des nouveaux dirigeants stéphanois. La valeur marchande du décisif attaquant des Verts (10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs disputés) est estimée à 1,8 M€. Un montant qui est dans les cordes de Kilmer Sports, le groupe du milliardaire canadien Larry Tanenbaum.

ASSE : Mbuku pourrait revenir grâce à Kilmer Sports

Ayant aussi fait ses adieux à l’ASSE, à l’issue de son prêt de six mois, Nathanaël Mbuku pourrait revenir. Foot Mercato évoque son éventuel retour, à deux jours de l’ouverture officielle du marché estival. « Voir l’attaquant rester plus longtemps dans le Forez est une véritable option, surtout depuis que le club a été racheté », a annoncé la source. Nathanaël Mbuku a été aussi décisif dans le sprint final de la course pour la montée en Ligue 1. Il a inscrit 4 buts et a délivré 2 passes décisives.

La recrue hivernale a marqué le deuxième but de l’ASSE contre Rodez (2-0) lors du match 2 des play-offs. Elle a été aussi l’auteure de la passe décisive qui envoie les Verts en Ligue 1, sur le but égalisateur d’Ibrahim Sissoko contre le FC Metz (2-2). Comme son coéquipier Irvin Cardona, Nathanaël Mbuku a un tarif abordable pour Kilmer Sports. Il vaut 1,5 M€, selon le site spécialisé Transfermarkt.