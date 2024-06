Mercato OM : Longoria prépare l’arrivée d’un buteur surprise

Pablo Longoria anticipe sur le mercato en attendant l’arrivée du futur entraîneur de l’OM. En quête d’un renfort offensif pour épauler Aubameyang, le dirigeant espagnol semble avoir trouvé le profil parfait.

Mercato OM : Longoria fonce sur le meilleur buteur de Ligue Europa Conférence

L’Olympique de Marseille, en quête de renfort offensif, semble avoir trouvé une cible idéale en la personne d’Ayoub El Kaabi, le buteur marocain qui a brillé sous les couleurs de l’Olympiakos cette saison. Après une saison décevante, terminée à la huitième place, l’OM est déterminé à alléger sa masse salariale et à rajeunir son effectif, notamment dans le secteur offensif.

L’intérêt de Pablo Longoria pour le Lion de l’Atlas s’inscrit dans ce sens de renouvellement et d’ambition. Selon Marocfoot, El Kaabi serait visiblement proche de devenir un Marseillais dans les prochains jours. Longoria est passé à l’offensive, les discussions entre les deux parties sont en bonne voie, et un transfert pourrait bientôt être finalisé.

Sa capacité à se positionner et à finir les actions fait de lui un atout précieux pour tout club aspirant à la compétitivité. Pour l’OM, il pourrait être la pièce manquante pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

El Kaabi, un buteur au parcours atypique

El Kaabi est reconnu pour ses qualités physiques et techniques, ainsi que pour son instinct de buteur. Agé de 30 ans, il a connu un parcours atypique. Ancien menuisier au Maroc, il s’est révélé sur le tard au plus haut niveau, devenant une figure de proue de l’Olympiakos et un héros national après ses exploits en Ligue Europa Conférence. Avec 11 buts dans la compétition, dont le but victorieux en finale, il a largement contribué au premier titre européen de son club.

Malgré l’intérêt suscité par ses performances, El Kaabi reste un joueur accessible financièrement. Coté à 5 millions d’euros, il représente une option viable pour l’OM de Pablo Longoria, qui cherche à optimiser ses dépenses tout en renforçant son équipe. Si l’accord se concrétise, El Kaabi apportera non seulement son talent mais aussi une histoire inspirante de persévérance et de réussite.