OM : Cette décision de Pablo Longoria qui fait jaser

Pablo Longoria est au cœur d’une polémique à l’OM après une décision controversée. Le choix de nommer Jean-Jacques Eydelie en Côte d’Ivoire passe mal et soulève des interrogations.

Pablo Longoria ramène Jean-Jacques Eydelie à l’OM

C’est un retour qui fait grincer des dents et qui passe très mal à l’Olympique de Marseille. 31 ans après l’affaire VA-OM, un scandale de corruption qui a ébranlé le football français dans les années 90, Jean-Jacques Eydelie signe son retour sur la Canebière. La Provence rapporte que cette décision vient directement de Pablo Longoria, qui aurait tendu la main à Eydelie au début de l’année 2024.

Son expérience significative en Afrique, notamment à l’académie de Jean-Marc Guillou et en tant qu’entraîneur au Burundi, semble avoir été un facteur clé dans la décision du président de l’OM. Malgré les difficultés qu’il a traversées après l’affaire VA-OM, il a obtenu son diplôme d’entraîneur en 2010 et possède la certification UEFA.

OM : Pablo Longoria au cœur de la controverse

Cette nomination a suscité de vives réactions, notamment en raison du passé d’Eydelie, qui avait été impliqué dans l’affaire VA-OM, un scandale de corruption qui a ébranlé le football français dans les années 90. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et 10 000 francs (1 500 euros) d’amende en 1995. 31 ans après, l’ancien champion d’Europe avec l’OM en 1993, fait un retour discret au sein du club marseillais, un retour qui soulève des questions chez les supporters et les observateurs du club.

La nomination d’Eydelie représente-t-elle une tentative de rédemption ou un risque calculé pour l’OM ? L’avenir nous le dira. Ce qui est certain, Pablo Longoria lui confie la mission de représenter l’OM en Côte d’Ivoire grâce à un accord de partenariat signé entre le club phocéen et le programme « sublime Côte d’Ivoire ».

C’est une initiative destinée à promouvoir le pays des Éléphants en tant que destination touristique. Jean-Jacques Eydelie aura donc pour rôle d’observer des joueurs, d’entretenir des relations avec les clubs locaux et faire le lien avec la direction olympienne, précise La Provence.