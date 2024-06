Mercato : Bruno Guimarães lâche un indice au PSG !

Auprès de TNT Sports, le milieu de terrain Bruno Guimarães, ciblé par le PSG sur ce mercato estival, s’est exprimé sur son avenir avec Newcastle United.

Le PSG à la lutte pour Bruno Guimarães

Depuis plusieurs mois, Bruno Guimarães est régulièrement associé au Paris Saint-Germain. À la recherche d’une grosse pointure au poste de milieu défensif, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a demandé à sa direction le renfort de l’international brésilien. Depuis son arrivée à Newcastle United en janvier 2022, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League.

Et tout logiquement, cela suscite l’intérêt d’autres grands clubs européens. Outre le PSG, le FC Barcelone et Manchester City étant également intéressé par le profil du joueur de 26 ans. Pour autant, les Magpies ne sont pas forcément vendeurs, mais la clause libératoire de 115 millions d’euros du compatriote de Neymar n’effraie pas le Champion de France et celui d’Angleterre.

D’ailleurs, le club entraîné par Eddie Howe se trouve dans l’obligation de vendre avant la fin du mois de juin pour renter dans les clous du fair play-financier. Guimarães, qui dispose d’une importante valeur marchande, pourrait donc être sacrifié pour sauver le club. Pour autant, le principal concerné ne semble pas particulièrement enchanté par un départ. même s’il reste ouvert à tout pour la suite de sa carrière.

Bruno Guimarães prêt à poursuivre à Newcastle United ?

À l’instar de Chelsea, Everton, Aston Villa, Leicester et Nottingham Forest, Newcastle United doit absolument renflouer ses caisses dans quatre prochaines semaines pour éviter une sanction du fair play-financier de la Premier League. Selon plusieurs sources locales et étrangères, le président Darren Eales et les décideurs du club anglais pourraient se contraindre à céder Bruno Guimarães si un prétendant accepte de payer le montant de sa clause libératoire.

Ciblé par le Paris Saint-Germain et Manchester City, le FC Barcelone n’ayant pas les moyens de se positionner sur une telle opération, le natif de Rio de Janeiro pourrait changer d’air sur ce mercato estival. Même si le joueur, lui, se sent heureux à Newcastle et ne verrait aucun problème à y demeurer la saison prochaine.

« Mon avenir ? J’ai un contrat avec Newcastle et je suis très heureux. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le fair-play financier, mais je peux dire que je suis très heureux », a confié Guimarães au micro de TNT Sports. Reste maintenant à savoir si le Paris SG passera effectivement à l’offensive pour recruter le Brésilien cet été.