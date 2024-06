Mercato PSG : Le verdict tombe pour Kvicha Kvaratskhelia

Priorité de Luis Enrique pour remplacer Kylian Mbappé au sein de l’attaque du PSG, Kvicha Kvaratskhelia ne devrait pas quitter le Napoli sur ce mercato estival.

Le PSG tente une ultime tentative pour Kvicha Kvaratskhelia

En quête d’un ailier gauche de classe mondiale pour faire oublier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le SSC Naples, l’international géorgien a donné son accord pour un transfert au PSG sur la base d’un bail de cinq ans assorti d’un salaire de 7,5 millions d’euros par saison.

Pour autant, le joueur de 23 ans a laissé sa direction trancher pour lui, vu qu’il est encore sous contrat. Et selon La Gazzetta dello Sport, le Paris SG aurait compris qu’il devait renoncer à Kvicha Kvaratskhelia. Aurélio De Laurentiis ayant clairement fait comprendre qu’il n’était pas vendeur, sauf offre indécente, son nouvel entraîneur Antonio Conte souhaitant construire son équipe autour de l’ancien prodige du Dinamo Batumi.

D’ailleurs, le technicien italien devrait rencontrer Kvaratskhelia avant le début de l’Euro de cet été. De son côté, « le PSG pourrait tenter un dernier assaut désespéré, mais il est peu probable que De Laurentiis cède », ajoute le quotidien italien.

Khvicha Kvaratskhelia d’accord pour prolonger avec le Napoli

Présent en sélection dans le cadre de la préparation de l’Euro 2024, Khvicha Kvaratskhelia a fait une véritable déclaration d’amour aux supporters du Napoli.

« Je ressens beaucoup d’affection à Naples (…) C’est une très grande responsabilité, car lorsqu’une personne vous apprécie, vous aime et que vous êtes sur le terrain ou en dehors, vous devez essayer de l’apprécier autant que possible et vous ne devez pas lui faire croire qu’elle a tort (…) Je travaille dur et je fais tout pour rendre mes supporters heureux. Je ferai tout, non seulement pour les supporters de Naples, mais aussi pour ceux de la Géorgie. Je vais continuer comme ça et essayer d’en faire plus pour rendre mes supporters plus heureux », a déclaré le joyau de l’équipe géorgienne.

S’appuyant sur cette sortie médiatique du joueur, La Repubblica assure ce lundi que Kvaratskhelia a été convaincu par le projet d’Antonio Conte et serait d’accord pour rester un an de plus chez les Partenopei. Giovanni Manna, le nouveau directeur sportif du SSC Naples, aurait même d’ores et déjà relancé les discussions avec son agent pour une prolongation. Un gros coup dur pour le Paris SG.