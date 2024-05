Mercato : Antonio Conte bloque le transfert de Kvaratskhelia au PSG

Il n’est pas encore arrivé officiellement du côté de Naples, qu’il donne déjà ses directives. Annoncé comme futur entraineur des napolitains, Antonio Conte a déclaré Khvicha Kvaratskhelia, principale cible du PSG, intransférable.

Antonio Conte sabote le mercato du PSG

Le mercato estival s’annonce bouleversant du côté du PSG. Avec le départ de Kylian Mbappé vers Madrid, le club de la capitale cherche à se renforcer offensivement. Parmi les joueurs ciblés pour l’attaque : Khvicha Kvaratskhelia, auteur de 11 buts et 6 passes décisives en Serie A dans un Naples en difficulté cette saison. Plusieurs médias ont confirmé que l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le géorgien, mais les parisiens devront faire face à plusieurs obstacles dans ce dossier. En effet, Antonio Conte, le futur entraineur de Naples, s’opposerait à ce transfert.

Ce n’est qu’une question de temps avant son officialisé, mais Antonio Conte va bien reprendre les rênes du champion d’Italie 2022/2023. Sans club depuis son départ de Tottenham l’été dernier, le technicien italien est le grand favori et il est déjà dans la gestion des joueurs. , Conte a déjà commencé à discuter et à travailler avec Giovanni Manna, le directeur sportif du Napoli. Et la première décision de l’ancien coach de l’Inter Milan est claire selon le Corriere Dello Sport : Khvicha Kvaratskhelia est intransférable.

Le PSG ne lâche pas l’affaire pour Kvaratskhelia

Alors les parisiens sont à la recherche de jeunes attaquants, capables de combler le vide créé par le départ de Mbappé : la ligne de Naples, elle, est très claire, Kvara ne peut pas être touché, il sera un pilier du projet-Conte. D’ailleurs les négociations pour le prolonger vont même reprendre. Et De Laurentiis sera intransigeant sur ce dossier, surtout que son club n’a pas vraiment besoin de vendre cet été. Un énorme coup dur pour le PSG donc qui en avait fait sa priorité.

En effet, Luis Enrique était sous le charme du Géorgien qui correspondait parfaitement à ce qu’il voulait pour l’après Mbappé, c’est-à-dire un ailier de déséquilibre. La direction parisienne avait même dégainé une très grosse offre pour le convaincre de quitter la Serie A pour la Ligue 1. Du côté de la presse italienne, on parlait d’ailleurs d’une somme de plus de 110 millions d’euros, confirmé par l’agent de l’ailier de 23 ans, affirmant qu’un contrat avait également été proposé. Le PSG semble très mal embarqué pour enrôler l’attaquant.