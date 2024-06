Mercato : Donnarumma reçoit une incroyable nouvelle du PSG

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes ce lundi en France, le PSG penserait à un incroyable scénario pour son portier Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie au PSG ?

De récentes rumeurs confirmées par l’agent du capitaine de l’Italie évoquaient récemment une possible prolongation de Gianluigi Donnarumma jusqu’en juin 2028, voire même 2029, avec le Paris Saint-Germain. Mais aux dernières nouvelles, les dirigeants parisiens pourraient finalement changer d’avis sur le gardien de but de 25 ans. Selon la presse espagnole, le club de la capitale n’exclurait pas forcément un départ de l’ancien portier de l’AC Milan dès cet été.

En effet, le média Todo Fichajes rapporte ces dernières heures que le Paris SG serait intéressé par un échange avec l’Atlético Madrid pour récupérer Jan Oblak. Malgré de bonnes performances en Ligue 1, Donnarumma a montré quelques fébrilités lors des grands rendez-vous de Champions League et Luis Enrique ne serait pas entièrement satisfait des prestations de son numéro 1.

Si l’arrivée déjà bouclée du Russe Matvey Safonov en provenance du FK Krasnodar pour 20 millions d’euros va permettre à l’entraîneur des Rouge et Bleu de disposer d’une option de taille à ce poste, le Champion de France envisagerait également le départ de Donnarumma au profit d’un gardien d’un calibre supérieur. Courtisan de longue date de Jan Oblak, le Paris SG serait prêt à tenter une nouvelle offensive en incluant le successeur de Gianluigi Buffon dans la transaction.

L’Atlético Madrid prêt à dire oui au PSG ?

Jan Oblak, gardien de l’Atlético Madrid

Sous pavillon madrilène depuis l’été 2014 et une arrivée en provenance du Benfica Lisbonne contre une enveloppe de 16 millions d’euros, Jan Oblak pourrait être tenté par un changement lors de ce mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’international slovène de 31 ans songerait de plus en plus à s’offrir un nouveau challenge dans un autre top club européen. Todo Fichajes indique donc qu’un échange Donnarumma-Oblak pourrait satisfaire Diego Simeone et les décideurs de l’Atlético de Madrid.