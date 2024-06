Mercato : Gianluigi Donnarumma scelle son avenir avec le PSG

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le gardien Gianluigi Donnarumma semble vouloir s’installer durablement au PSG. Son agent Enzo Raiola l’a confirmé récemment au micro de Radio Sportiva.

Gianluigi Donnarumma veut rester au PSG

Arrivé au PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma s’est imposé comme un titulaire indiscutable depuis deux saisons. Placé dans un premier temps en concurrence avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma occupe désormais la place de gardien numéro un du PSG depuis deux saisons.

Et l’Italien de 25 ans gardera de nouveau les cages des Rouge & Bleu la saison prochaine, malgré un grand remaniement à ce poste avec notamment l’arrivée de Matvey Safonov. Si le portier italien est une valeur sûre sur sa ligne, on ne peut pas en dire autant dans les airs ou concernant son jeu au pied. Et pour le style de jeu que veut Luis Enrique, ça pose forcément problème.

Pourtant, Gianluigi Donnarumma compte bien poursuivre le plus longtemps possible dans la capitale. Un départ n’est pas souhaité de son côté, mais aussi pour son agent Enzo Raiola. « Il lui reste deux ans de contrat avec le club. Il est heureux, il fait partie d’un projet à moyen et long terme dans lequel nous espérons, au cours des prochaines années, remporter la Ligue des champions pour laquelle Paris investit depuis des années. Mais ce n’est pas facile », a déclaré le représentant.

Le PSG veut prolonger Gianluigi Donnarumma

Questionné sur les critiques subies par son protégé, il a rajouté : » Les critiques ? Il me semble qu’elles ne viennent que d’Italie, en France, il vient de recevoir le prix de meilleur gardien du championnat pour la deuxième fois en trois ans, il ne manque jamais d’estime pour lui comme le montre cette importante récompense, parce que la presse et les entraîneurs votent pour lui. »

Les dirigeants du Paris Saint-Germain semblent satisfaits de leur gardien. Des discussions auraient commencé entre les parisiens et Donnarumma pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2026. Aucun accord n’a pour le moment été trouvé.

Mais en tout cas, le club francilien n’aura aucun mal ou scrupule à le mettre en concurrence. Matvey Safonov le sait sans doute plus que personne. En attendant, Gianluigi Donnarumma va mettre le cap sur l’Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec la Squadra Azzurra.