Mercato ASSE : Un ex-président cash sur la vente du club

Ancien président de l’ASSE, Alain Bompard a réagi à la vente du club ligérien. Il dit ce qu’il en pense et se prononce sur les nouveaux dirigeants.

L’ASSE est sauvée sportivement et économiquement

Cela fait une semaine que l’ASSE a été vendue au groupe canadien Kilmer Sports. Les propriétaires : Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont donc partis, après 20 ans aux commandes du club ligérien. L’arrivée du nouveau propriétaire est saluée par Alain Bompard, président de l’AS Saint-Etienne entre 1997 et 2004. Il se réjouit de la reprise en main du club ligérien par le groupe appartenant au milliardaire Larry Tanenbaum (79 ans). « On a sauvé le club sportivement et économiquement », a-t-il souligné dans Le Progrès.

L’ancien dirigeant stéphanois a validé ensuite le profil de Kilmer Sports. « Le foot n’est plus le même. Il faut une autre surface financière. Les repreneurs ont la dimension économique et sportive pour faire, je pense, de belles choses », a-t-il indiqué. Pour finir, Alain Bompard espère le retour de l’ASSE au sommet du championnat français. « Saint-Étienne va peut-être enfin revivre de belles épopées. Je le souhaite ardemment », a-t-il déclaré.

Alain Bompard reste un fervent supporter de l’ASSE

Notons que le dirigeant est resté un fervent supporter de l’ASSE. Lors de la célébration des 90 ans du club stéphanois, il y quelques semaines, il avait réaffirmé son amour inconditionnel et indéfectible pour les Verts. « A l’ASSE, les joueurs sont des êtres à part […]. Sous cette bannière verte, ils arrivent quasiment tous à se sublimer.

Au-dessus des joueurs, il y a un club, des dirigeants, un staff, un administratif. Mais au-dessus du club, il y a une institution. Et il n’y en a qu’une en France, c’est l’AS Saint-Étienne. Ce n’est pas un club comme les autres, ce n’est pas une ville comme les autres, ça ne ressemble à rien d’autre, c’est l’AS Saint-Étienne », avait déclaré Alain Bompard.