ASSE : Une première mise en garde tombe pour Tanenbaum

Un grand patron d’entreprise et fervent supporter de l’ASSE a réagi à la vente du club à Kilmer Sports. Il prodigue des conseils à Larry Tanenbaum et ses hommes de main.

ASSE : Larry Tanenbaum, un repreneur idéal !

L’ASSE a été vendue à Kilmer Sport du milliardaire canadien Larry Tanenbaum (79 ans). Il est désormais le seul grand patron aux commandes de l’AS Saint-Etienne. Il prend la succession de Roland Romeyer (78 ans) et Bernard Caïazzo (70 ans), qui ont géré l’ASSE pendant les 20 dernières années.

Le nouvel actionnaire unique du club ligérien a la surface financière qu’il faut pour redonner des couleurs à l’AS Saint-Etienne. Sa fortune nette personnelle est estimée à 2 milliards de dollars. Larry Tanenbaum a fait fortune dans la construction, avec l’entreprise Kilmer Van Nostrand (KVN), dont il est le patron. Cependant, ses investissements dans le sport sont également une réussite.

En tant que président de Maple Leaf Sports & Entertainment, le nouveau propriétaire de l’ASSE possède une partie de toutes les équipes sportives de Toronto au Canada : les Maple Leafs (NHL), les Raptors (NBA), le Toronto FC (MLS) et les Argonauts (Ligue de football canadien).

Bompard : « Quand vous prenez l’ASSE, vous êtes dépositaires d’un héritage qui vous dépasse »

Cependant, ce n’est pas suffisant selon Alexandre Bompard (51 ans), PDG de Carrefour et inconditionnel supporter de l’ASSE depuis son enfance. Intervenant dans l’émission ‘’l’Esprit Sport’’ de Nathalie Ianetta sur France Inter, il a livré son opinion sur la vente de son club de cœur. Le natif de Saint-Etienne estime que le Canadien et ses collaborateurs ne doivent pas perdre de vue l’ADN des Verts, car c’est un club particulier.

« Quand vous prenez l’ASSE, vous êtes dépositaires d’un héritage qui vous dépasse », a-t-il souligné. D’après le fils d’Alain Bompard, président du club stéphanois (décembre 1997 à mai 2003), « quand on possède l’AS Saint-Etienne, il faut être à la hauteur de l’héritage », parce que « ce n’est pas un club comme les autres, mais un club unique ».

Pour finir, Alexandre Bompard a mis le groupe canadien et son premier responsable en garde. « Faites l’effort de comprendre. On ne fait pas du trading à Saint-Étienne », a-t-il soufflé à Larry Tanenbaum et à son bras droit Ivan Gazidis (président de l’ASS). Rappelons que le nom du chef d’entreprise a été associé à la vente de l’ASSE un temps. Plusieurs supporters stéphanois souhaitaient qu’il reprenne le club en main.