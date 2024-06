Mercato : Julian Alvarez répond en personne au PSG !

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG veut attirer Julian Alvarez sur ce mercato estival. Ce lundi, l’attaquant de Manchester City s’est exprimé sur sa situation personnelle.

Le PSG a rencontré Julian Alvarez

Deux ans après son arrivée en Premier League en provenance de River Plate, Julian Alvarez n’est pas satisfait de son temps de jeu à Manchester City et reste donc attentif à ce qu’on lui propose sur ce mercato estival. Cela tombe puisque le Paris Saint-Germain pense à lui pour renforcer son attaque la saison prochaine.

Et selon les informations relayées par Caughtoffside, Luis Campos se serait déjà entretenu avec les représentants de l’international argentin. Le conseiller football du club de la capitale a profité de l’occasion pour présenter le projet parisien au clan Alvarez.

Désireux de voir le compatriote de Lionel Messi dans le collectif de Luis Enrique, le président Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui offrir le contrat de ses rêves avec un salaire nettement supérieur à ce qu’il touche actuellement avec les Citizens. En difficulté sur la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait s’aligner sur les exigences de Manchester City pour obtenir le renfort de Julian Alvarez, qui s’est prononcé sur son avenir.

« Je suis calme, je me sens bien et je suis heureux à Man City »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Julian Alvarez pourrait quitter les rangs de Manchester City dès cet été. Barré par la rude concurrence d’Erling Haaland, l’avant-centre de 24 ans n’exclut pas d’aller voir ailleurs pour avoir plus de temps de jeu.

Le journaliste Fabrizio Romano confirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont déjà établi le contact avec l’entourage du protégé de Pep Guardiola. De son côté, le natif de Calchin a ouvertement affiché sa sérénité malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir à City.

« Je suis calme, je me sens bien et je suis heureux à Manchester City… et nous verrons ce qui se passera », a déclaré Julian Alvarez, dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Selon les médias anglais, les dirigeants mancuniens estimeraient leur numéro 19 à 90 millions d’euros. Un montant que le Paris Saint-Germain pourrait facilement payer. Affaire à suivre donc…