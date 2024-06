Mercato : Un autre départ officiel acté à l’ASSE

C’est fini pour Maxence Rivera à l’ASSE. Il a officialisé son départ, ainsi que sa signature à l’USL Dunkerque.

Maxence Rivera part librement de l’ASSE et signe à Dunkerque

Maxence Rivera a quitté l’ASSE, son club formateur. Il est retourné en Ligue 2, précisément à l’USL Dunkerque. L’ailier de 22 ans s’est engagé librement avec le club nordiste. Son contrat de deux ans prend effet à partir du 1er juillet 2024, car il est encore lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’au 30 juin 2024. En effet, le club ligérien a décidé de ne pas prolonger l’aventure du N°20 de son équipe de la saison dernière. Il a été laissé libre, après la montée des Verts en Ligue 1.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Maxence Rivera a officialisé son départ de l’ASSE et sa signature à l’USL Dunkerque. « Heureux de vous annoncer ma signature à Dunkerque. Une nouvelle aventure commence pour de nouveaux objectifs », a-t-il annoncé.

Les adieux du jeune ailier à l’ASSE

Le natif de Vénissieux a ensuite fait ses adieux au club ligérien et au peuple vert. « Après huit années inoubliables passées à l’AS Saint-Étienne, l’heure est venue pour moi de tourner une nouvelle page. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le club, qui m’a formé et offert l’opportunité de devenir joueur professionnel. Merci au staff, à mes coéquipiers, et surtout aux supporters pour leur soutien », a-t-il déclaré.

Maxence Rivera a passé 4 ans au centre de formation de l’ASSE, entre 2016 et 2020. Il a signé son premier contrat pro avec le club ligérien le 3 janvier 2020 et a joué son premier match en Ligue 1, neuf jours plus tard. Prêté au Puy Football 43 Auvergne en 2022-2023, le jeune ailier droit est revenu à Saint-Etienne la saison dernière. Mais il a été confronté à une forte concurrence à son poste. Il a joué 13 bouts de matchs, pour seulement 4 titularisations en Ligue 2.

Néanmoins, Maxence Rivera se réjouit d’avoir pu participer au retour des Verts dans l’élite, sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. « Ensemble, nous avons réalisé le rêve de retrouver la Ligue 1, et ces moments resteront gravés dans ma mémoire. Vert pour toujours », a-t-il exprimé, sur son compte Instagram.