Mercato : Erling Haaland, le PSG prépare une folie en secret

Erling Haaland sort de deux très belles saisons avec Manchester City et pourrait être tenté par un nouveau challenge que seul le PSG pourrait lui offrir. Le Qatar oeuvre dans ce sens dans le plus grand secret.

Manchester City craint le PSG pour Erling Haaland

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes en France depuis lundi minuit, et malgré les nombreuses rumeurs, qui circulent chaque jour sur de potentiels renforts pour le Paris Saint-Germain, Luis Campos n’aurait encore formulé la moindre offre officielle pour aucun joueur, selon le média spécialisé Paristeam. Mais cela ne saurait tarder puisque les dirigeants parisiens sont déterminés à bâtir une équipe compétitive après le départ de Kylian Mbappé.

Et justement, le Qatar nourrirait de grandes ambitions pour la succession de la star française. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le propriétaire du PSG n’exclurait pas de faire une « folie » pour arracher Erling Haaland à Manchester City cet été. Conscient que le club anglais n’acceptera pas d’aller à la table des négociations pour son cyborg norvégien, le PSG réfléchirait à une opération à la Neymar en payant le montant de la clause libératoire d’Erling Haaland.

Avec l’énorme bénéfice réalisé sur le départ de Mbappé, les 175 millions d’euros nécessaires à la finalisation de l’opération Haaland peuvent paraître dérisoires pour Nasser Al-Khelaïfi, qui travaillerait déjà en coulisses pour tenter de convaincre l’attaquant de 23 ans de quitter la Premier League pour la Ligue 1. Les derniers propos du joueur laissent entrevoir une lueur d’espoir pour le Champion de France.

Erling Haaland prêt à changer d’air cet été ?

En avril dernier, le journal espagnol Relevo indiquait qu’à l’heure actuelle, le Paris Saint-Germain est le seul club en Europe à s’aligner sur le montant de la clause libératoire d’Erling Haaland et à lui offrir un salaire de plus de 20 millions d’euros. Même si la Ligue 1 ne l’attire pas forcément, le coéquipier de Kevin De Bruyne ferait tout de même de Paris une option pour la suite de sa carrière.

« Mais à l’heure actuelle, continuer à City, où il se sent bien et où on compte sur lui, est son plan A », explique la source ibérique. Moins en vue cette saison, malgré ses 38 buts en 45 matches toutes compétitions confondues, Haaland a jeté un grand froid sur son avenir avec les Citizens.

Interrogé par des journalistes de TV2, le protégé de Pep Guardiola a notamment confié : « j’ai eu deux années fantastiques et il me reste encore trois ans de contrat. C’est vraiment tout ce que je peux dire. Y a-t-il des discussions en cours ? Je ne peux rien dire de plus. » De là à confirmer des discussions secrètes avec le PSG en vue d’un transfert fracassant cet été ?

Affaire à suivre…