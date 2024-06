Mercato OGC Nice : Romain Perraud a la côte en Liga !

Malgré ses performances moins convaincantes depuis son arrivée à l’OGC Nice, le défenseur français, Romain Perraud attise les convoitises d’un club espagnol.

Le Real Betis fonce sur Romain Perraud

Le latéral gauche français, Romain Perraud a rejoint l’OGC Nice cette saison en prêt de Southampton. Il a disputé 19 matchs en Ligue 1 avec les Aiglons. En raison de la concurrence de Melvin Bard, il n’a pas eu un bon temps de jeu.

L’OGC Nice ne compte pas le garder. Romain Perraud ne manque pas de prétendant. Selon les informations de Relevo, un géant d’Espagne suit sa situation. Le Real Betis serait prêt à s’attacher ses services cet été.

En fin de contrat à Southampton en 2025, Romain Perraud pourrait décider de s’engager avec le Real Betis lors de ce mercato estival. Selon le site Transfermarkt, la valeur du crack français est estimée à 5 millions d’euros.

Deux départs déjà actés au Real Betis ?

Le Real Betis veut renforcer son côté gauche en défense cet été et fait des yeux doux à Romain Perraud. Les Verts et Blancs ont validé leur ticket pour la prochaine édition de la Conference League. Ils devront notamment renforcer la ligne défensive de l’équipe puisque deux défenseurs sont en fin de contrat et sont annoncés sur le départ.

Le latéral gauche brésilien Abner Vinícius da Silva Santos va s’engager avec l’’Olympique lyonnais. Les deux camps ont déjà bouclé le deal. L’OL attend l’approbation de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour annoncer l’arrivée du joueur. La star brésilienne va intégrer l’effectif lyonnais cet été. L’arrière gauche espagnol, Juan Miranda pourrait aussi quitter le club lors du mercato estival.