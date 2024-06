Vente OGC Nice : Une grosse nouvelle tombe

L’OGC Nice serait déjà sur le marché cinq ans après son acquisition par le groupe INEOS. Le propriétaire anglais veut se concentrer sur le développement de Manchester United.

L’OGC Nice mise en vente ?

Le propriétaire de l’OGC Nice, INEOS veut vendre le club azuréen. D’après The Independent, le groupe dirigé par Jim Ratcliffe, également actionnaire minoritaire de Manchester United, envisage cette possibilité en raison des règles de l’UEFA.

En février dernier, l’homme d’affaires britannique Sir Jim Ratcliffe a acquis 27,7 % des parts de Manchester United après plusieurs rebondissements. Pour cette acquisition, le propriétaire de l’OGC Nice a dépensé environ 1,4 milliard d’euros.

Le groupe britannique détient désormais deux clubs européens : l’OGC Nice et Manchester United et cela crée une situation délicate. Jim Ratcliffe veut se concentrer sur le club anglais et se conformer aux règles de l’UEFA.

🚨 INEOS, propriétaire minoritaire de Manchester United, chercherait à vendre l'OGC Nice ! 💰



Sir Jim Ratcliffe souhaiterait se concentrer sur Manchester United.



(@Independent) pic.twitter.com/CFsQHEgCIr — Footballogue (@Footballogue) June 7, 2024

Que dit la règle de l’UEFA ?

Selon l’UEFA, deux clubs détenus par le même propriétaire ne peuvent pas participer à la même compétition. Cela concerne les Aiglons et les Red Devils qui disputeront tous deux la Ligue Europa la saison prochaine.

Manchester United a validé son ticket pour cette compétition européenne après sa victoire en FA Cup face à Manchester City. L’OGC Nice, quant à lui, a terminé la saison en occupant la 5e place en Ligue 1.

L’UEFA peut permettre aux deux clubs de participer à la Ligue Europa la saison prochaine comme cela a été le cas avec l’AC Milan et Toulouse cette année, propriétés de RedBird Capital Partners. Mais les règles pourraient devenir plus strictes lors de la saison 2025-2026.