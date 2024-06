Mercato Foot : L’AS Monaco sur une jeune pépite turc ?

Avec le départ acté de Wissam Ben Yedder et l’ouverture du mercato estival, l’AS Monaco doit désormais trouver un nouvel attaquant en vue des compétitions auxquelles le club participe. Plusieurs pistes ont été révélées, dont celle d’une jeune star prometteuse.

Semih Kiliçsoy dans le viseur de Monaco

Arda Güler au Real Madrid, Kenan Yildiz à la Juventus et désormais Semih Kiliçsoy qui intéresse de nombreux clubs européens, le football turc propose de plus en plus de jeunes joueurs offensifs avec un potentiel hors norme. L’attaquant de 18 ans joue au Besiktas où il s’est illustré de la meilleure des manières cette saison avec un total de 12 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues.

Avec des statistiques qui restent honorables, le joueur attire de nombreux clubs comme l’AS Monaco, le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain. Le club de la Principauté sait que la concurrence sera rude, mais a comme argument de garantir du temps de jeu tout en jouant la plus prestigieuse des compétitions.

Semih Kılıçsoy ile ilgilenen kulüpler:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇫🇷 PSG

🇫🇷 Monaco

🇩🇪 Bayern Münih

🇩🇪 Leverkusen

🇩🇪 Stuttgart



(Bild) pic.twitter.com/HERbjdydqI — FutbolArena (@futbolarena) June 11, 2024

Le cout de l’opération pour obtenir Kiliçsoy serait entre 10 et 15 millions d’euros. Une valeur abordable pour l’AS Monaco, mais face à la multitude de clubs qui sont également intéressés par le profil de Semih Kiliçsoy, il faut trouver des alternatives et les dirigeants monégasques en ont déjà.

Les différents atouts offensifs attendus dès ce mercato

Alors que la piste Kiliçsoy pourrait se conclure de la meilleure des manières pour l’AS Monaco, les dirigeants veulent également d’autres atouts offensifs. La piste qui est la plus avancée reste celle de Georges Mikautadze.

L’attaquant du FC Metz devrait partir dès ce mercato et plait à de nombreux clubs français. De plus, les rumeurs sur son arrivée à Monaco se sont intensifiées à un point où le joueur a dû démentir pour expliquer que rien n’a été signé. L’AS Monaco reste le club qui est le plus avancé pour conclure un deal avec l’attaquant Géorgien.

Il y a également la piste Immobile qui s’ajoute à celle de l’attaquant du Cercle Bruges, Kévin Denkey, qui est dans les papiers de Thiago Scuro, l’actuel directeur du football de l’ASM. De nombreuses pistes qui ne seront pas toutes officialisées, mais qui permettent à l’AS Monaco de se projeter la saison prochaine.