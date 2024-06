Mercato : Georges Mikautadze à l’AS Monaco, ça chauffe !

Alors que le mercato va ouvrir d’ici quelques semaines et que le FC Metz est relégué en Ligue 2, Monaco veut Georges Mikautadze et est prêt à mettre tout en œuvre pour le recruter. Le club de la Principauté va avoir une forte concurrence pour l’attaquant géorgien.

L’AS Monaco est prêt à satisfaire Mikautadze

Alors que le FC Metz est descendu en Ligue 2 et ne pourra pas assumer le salaire de Georges Mikautadze, l’AS Monaco est intéressé par le profil de l’attaquant qui appartient totalement au FC Metz.

Après un passage à vide aux Pays-Bas avec l’Ajax qui avait déboursé 16 millions d’euros pour l’attaquant géorgien, ce dernier est revenu en forme durant la deuxième partie de saison où il a totalement brillé, contrairement aux autres joueurs de l’effectif du FC Metz, ce qui les a conduit à la descente.

Les dirigeants monégasques sont prêts à mettre une belle somme pour Georges Mikautadze, qui viendra surement remplacer Wissam Ben Yedder qui a officialisé son départ il y a quelques semaines de cela. Le club de la Principauté serait prêt à mettre ce que demande le FC Metz, c’est-à-dire 20 millions d’euros pour Mikautadze. L’international géorgien n’est pas que dans le viseur monégasque puisque plusieurs clubs le veulent pour la saison prochaine.

Le RC Lens entre dans la course

Alors que les Sang et Or sont prêts à vendre Elye Wahi qui n’a pas réussi à s’imposer cette saison, les deux parties s’accordent pour vendre le joueur et donc essayer de tirer un maximum de bénéfice en sachant que le jeune espoir français a couté 30 millions d’euros à Joseph Oughourlian.

Tout comme avec l’AS Monaco, le FC Metz veut vendre Georges Mikautadze pour la somme de 20 millions d’euros au RC Lens qui veut le joueur, selon L’Équipe. Une piste qui peut plaire à beaucoup d’équipes de Ligue 1 qui souhaitent se renforcer pour jouer l’Europe dans les prochaines saisons.

Convoité par l’Olympique Lyonnais ou encore l’Olympique de Marseille, Georges Mikautadze est l’objectif de pratiquement tous les gros clubs français. Face à cet intérêt, Metz pourrait même augmenter le prix demandé. Dans ces négociations, l’ASM dispose d’un atout pour convaincre l’attaquant géorgien, il s’agit de la possibilité de jouer la Ligue des Champions. Un but que de nombreux joueurs se donnent pour performer devant l’Europe.