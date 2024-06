Mercato : Chassé du PSG, Kurzawa cherche preneur en Ligue 1

En fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa n’a pas prolongé son aventure à Paris. L’expérimenté défenseur français se cherche un nouveau point de chute, mais il semble difficile pour lui de trouver une nouvelle équipe au vu de ses dernières années blanches sur le plan sportif.

Le PSG se débarrasse enfin de Layvin Kurzawa

Après neuf ans au PSG, entrecoupées d’un prêt d’une saison à Fulham en 2022-2023, Layvin Kurzawa va quitter le club cet été. À l’issue d’une saison 2023/2024 pénible durant laquelle il n’a disputé qu’un seul match, le défenseur français a confirmé son départ. près 154 matchs et 14 buts toutes compétitions confondues sous le maillot du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa est désormais à la recherche d’un nouveau défi. Cependant, il semble qu’il a perdu la côte auprès des grands d’Europe.

L’entraîneur qui l’a lancé en pro à l’AS Monaco, Guy Lacombe, s’est exprimé à son sujet. « Il faut être à sa place pour savoir. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Tout dépend de lui, et s’il est motivé, il faut absolument qu’il continue », a-t-il considéré. Un agent français confirme ses capacités à retrouver un club. « Il faut voir son état physique et mental. Ce sont des facteurs fondamentaux et donc c’est difficile pour des clubs de se positionner. Mais avec son CV, il en retrouvera un ».

Un nouveau départ en Ligue 1 pour Kurzawa ?

Si sa côte sur le marché des transferts n’a eu de cesse de chuter au fil des mois, le natif de Fréjus ne manque pour autant pas de prétendants, du moins selon les informations de L’Equipe. En Ligue 1, le Stade Brestois et le FC Nantes pourraient être sur le dossier au vu des départs au poste de latéral gauche.

Troisième du classement final et qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, les Brestois visent un joueur à son poste pour concurrencer Bradley Locko. Du côté des Canaris, avec le retour de prêt de Nicolas Cozza et de l’utilisation à ce poste de Jean-Kevin Duverne, axial de base, le club basé en Loire-Atlantique lorgne un arrière gauche de métier à l’intersaison.

Hors des frontières françaises, la Turquie, les États-Unis et des pays du Golfe (Arabie Saoudite, Qatar) pourraient constituer de potentielles destinations pour l’ancien monégasque. Le choix est vaste, mais ne semble pas entre ses mains pour Layvin Kurzawa, qui devra très sûrement se relancer dans un plus petit club que le PSG pour retrouver son niveau.