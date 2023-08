Le défenseur Jean-Kévin Duverne (26 ans) s’est engagé avec le FC Nantes pour les quatre prochaines saisons. Il est arrivé libre de tout engagement.

Mercato FCN : Le FC Nantes se réjouit de la signature de Jean-Kévin Duverne

Comme nous l’avions annoncé, Jean-Kévin Duverne (26 ans) a rejoint l’équipe du FC Nantes. Les Canaris ont obtenu sa signature sans indemnité de transfert. Il est en effet arrivé au FCN, en provenance de Brest où son contrat a pris fin depuis juin 2023. Le défenseur polyvalent a signé un contrat d’une durée de quatre ans. Il s’est ainsi lié aux Canaris jusqu’en juin 2027.

« Le FC Nantes est très heureux d’annoncer l’arrivée de Jean-Kévin Duverne. Après Jean-Jacques Pierre, c’est un nouvel Haïtien qui pose ses valises dans la cité des ducs de Bretagne ! Athlétique et puissant (1m86, 71 kg), doté d’une bonne relance, c’est un défenseur d’expérience et parfait connaisseur du football hexagonal, qui vient renforcer l’arrière-garde jaune et verte ! Sous ses nouvelles couleurs, il portera le numéro 2 », s’est félicité le club de Waldemar Kita.

Jean-Kévin Duverne, 9e recrue du FCN cet été

À propos d’expérience, la nouvelle recrue nantaise totalise 112 matchs en Ligue 1 et 87 matchs en Ligue 2. Formé au RC Lens (juillet 2010 à juillet 2016), Jean-Kévin Duverne a fait ses débuts sous le maillot des Sang et Or, en Ligue 2. Après trois saisons (2016-2019) en Artois, il avait signé au Stade Brestois, club avec lequel il a joué en Ligue 1 ces quatre dernières saisons. Le renfort du FC Nantes joue à tous les postes de la défense. Il est à l'aise dans l’axe, à gauche et évidemment à droite.

Jean-Kévin Duverne est la 9e recrue estivale de l’équipe de Pierre Aristouy. Il débarque après Lamine Diack (milieu défensif), Douglas Augusto (milieu de terrain), Adson (milieu offensif), Marquinhos (ailier droit), Ronaël Pierre-Gabriel (arrière droit), Matthis Abline (avant-centre), Eray Cömert (défenseur central), en plus de Mostafa Mohamed, dont l’option d’achat a été levée cet été.