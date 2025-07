Mercato ASSE : Une recrue confirme déjà les attentes

Première recrue estivale de l’ASSE, Mahmoud Jaber (25 ans), séduit déjà ses partenaires, trois semaines après son arrivée à Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Tardieu assure que Mahmoud Jaber est « un top joueur »

L’ASSE a recruté officiellement Mahmoud Jaber le 17 juin, soit deux jours avant la reprise des entraînements. Cependant, il a rejoint l’équipe stéphanoise le 23 juin pour entamer la préparation estivale. Après trois semaines au sein du groupe d’Erik Honrlemand, il a déjà mis des coéquipiers à ses pieds, notamment Florian Tardieu.

Titulaire lors des deux matchs amicaux remportés respectivement contre l’Etoile Carouge FC (3-1) et l’ES Troyes AC (1-0), le milieu de terrain israélien a été séduisant. Après la victoire contre les Troyens, son binôme dans l’entrejeu de l’AS Saint-Etienne évoque leur complicité et complémentarité. « Ça se passe bien avec Mahmoud Jaber sur le terrain, et même en dehors du terrain« , a -t-il confié sur l’international Israélien (13 sélections).

« J’essaie de beaucoup parler avec lui, de le mettre à l’aise. Il a bien été intégré, c’est un top joueur, il va nous faire du bien. Sur le terrain, on essaye de beaucoup combiner, d’être proches, c’est ce que demande le coach. On essaye de développer des automatismes aussi à l’entraînement, je pense que petit à petit ça viendra », a rassuré Florian Tardieu, dans des propos rapportés par Evect.

Rappelons que l’ASSE a déboursé 2 millions d’euros hors bonus pour recruter Mahmoud Jaber au Maccabi Haïfa. Il a signé un contrat de quatre saisons, qui le lie aux Verts jusqu’en juin 2029.

