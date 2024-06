Mercato : Un attaquant décisif a convaincu l’ASSE !

L’ASSE travaille encore sur les profils pour le mercato d’été. Cependant, un attaquant a convaincu les nouveaux dirigeants stéphanois de le recruter.

Mercato : L’ASSE négocie le transfert d’Irvin Cardona

Le premier transfert de l’ASSE, dans le sens des arrivées, est toujours attendu. Deux jours après l’ouverture officielle du mercato d’été, Kilmer Sports a réalisé une première vente. Le groupe canadien a transféré Dylan Chambost au Crew de Columbus, en Major League Soccer (MLS). A priori, la première arrivée à Saint-Etienne devrait être celle d’Irvin Cardona. Il a déjà affirmé son envie de poursuivre l’aventure sous le maillot des Verts, surtout après la montée en Ligue 1.

Les coéquipiers du polyvalent attaquant aussi, notamment Anthony Briançon, souhaitent qu’il reste à l’ASSE. Sur un ton ironique, le capitaine des Verts a déclaré qu’il se tient prêt à « donner un peu de son salaire » pour qu’il ne retourne pas à Augsbourg. Olivier Dall’Oglio, également, veut conserver le décisif joueur dans son équipe dans l’élite.

Selon les informations de L’Équipe, les nouveaux dirigeants du club ligérien négocient en ce moment le transfert d’Irvin Cardona. Bernard Lions évoque des discussions en cours pour le recruter. Optimiste sur le dossier, le journaliste assure que le joueur indésirable au FC Augsbourg sera la première « star » de Kilmer Sports.

Irvin Cardona a été décisif en 5 mois à l’ASSE

Sur le terrain, le N°11 de l’ASSE a convaincu Olivier Dall’Oglio et son staff, mais aussi le triumvirat aux commandes du club la saison dernière. Il a marqué 10 buts, dont 2 dans la phase décisive des barrages, et il a délivré 3 passes décisives en 22 matchs disputés dans la deuxième moitié de la saison. Pour rappel, Irvin Cardona a été recruté précisément le 3 janvier 2024, sous la forme d’un prêt de six mois, sans option d’achat.

Irvin Cardona est élu "meilleure recrue" de la saison 👏#AwardsDeLaSaison pic.twitter.com/qt8QzHZIa2 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) June 11, 2024

Il a été élu joueur du mois aux trophées UNFP, trois fois de suite, en février, mars et avril 2024. À l’issue du championnat, il est désigné meilleure recrue de l’exercice 2023-2024. Comme souligné, Irvin Cardona a largement contribué au retour de l’ASSE en Ligue 1. Il a tout donner pour et « il n’y a aucune raison qui fait qu’il ne restera pas », selon le quotidien sportif.