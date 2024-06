Mercato : L’OL tient le remplaçant de Jake O’Brien

En quête de renforts en défense, l’OL a des vues sur un joueur du Sporting Club de Braga au Portugal.

Mercato : L’OL vise Sikou Niakaté

Ne comptant pas sur Sinaly Diomandé, Adryelson et Dejan Lovren, l’OL est la recherche d’un défenseur central pour se renforcer pendant ce mercato d’été. Outre ces trois arrières indésirables, l’Olympique Lyonnais pourrait transférer Jake O’Brien (23 ns). Auteur d’une saison réussie, l’international Irlandais (2 sélections) a attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League sur lui. L’AC Milan et le Borussia Dortmund sont également intéressés par son profil.

L’OL aurait inscrit le nom de Sikou Niakaté sur une liste de probables successeurs de Jake O’Brien, si ce dernier est transféré. D’après les informations de Foot Mercato, le profil du défenseur du Sporting Braga intéresse David Friio (directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (directeur du recrutement). Il correspond à ce que les deux dirigeants recherchent pour renforcer l’équipe de Pierre Sage.

Un crack du Sporting Club de Braga

L’international malien (10 sélections) est la révélation du club portugais cette saison. Il a été étincelant tant dans le championnat portugais qu’en Ligue des champions où il a affronté Naples et le Real Madrid. En plus de l’OL, Sikou Niakaté est aussi dans le viseur du Stade de Reims en Ligue 1 et de Villarreal en Espagne. Cette saison, il a pris part à 32 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 2 buts.

Entre 10 et 15 M€ pour le défenseur malien

Informé des prétendants qui sont sur les rangs pour son imposant défenseur (1,86 m), Braga espère réaliser une grosse vente. D’après le média spécialisé en mercato, qui cite une source portugaise, le club de Braga va réclamer entre 10 et 15 M€ pour son taulier. La valeur de ce dernier sur le marché des transferts est pourtant estimée à 6 M€. Pour rappel, Sikou Niakaté a joué à Valenciennes FC, à l’EA Guingamp, puis au FC Metz, avant son départ au Portugal, à l’été 2022.