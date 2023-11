Suite aux violents incidents qui ont conduit au report du match entre l’OM et l’OL, Jake O’Brien a livré des confidences inédites sur ces événements.

Violences OM-OL : Jake O’Brien raconte l’attaque du bus lyonnais

Arrivé cet été en provenance de Crystal Palace, Jake O'Brien connait un début de saison atypique avec l’Olympique Lyonnais. Outre les défis sportifs auxquels il doit faire face, le défenseur central irlandais s'est trouvé au cœur des violents incidents survenus avant le match entre l’OM et l’OM, dimanche dernier.

Dans un entretien avec The Athletic, le joueur de 22 ans donner sa version des faits, en partageant l'expérience désagréable qu'il a vécue lors de l'attaque du bus lyonnais : « La plupart d'entre nous avions nos écouteurs sur les oreilles et écoutions de la musique, puis tout d'un coup, il y a eu une grosse détonation », a-t-il raconté. L'impact de l'attaque a clairement pris les joueurs de l’OL par surprise. Ils se sont instinctivement protégés en se couvrant la tête tout au long du trajet jusqu'au stade Vélodrome.

Cette attaque du bus lyonnais a causé de nombreux dégâts matériels et blessé l’entraîneur Fabio Grosso et l’un de ses adjoints. Pourtant, une fois arrivés au stade Vélodrome, les Gones étaient déterminés à affronter l'OM malgré les événements traumatisants qu'ils venaient de vivre.

Jake O’Brien voulait disputer à tout prix le match contre l’OM

Les images des joueurs de l’Olympique Lyonnais, visiblement calmes et prêts à fouler la pelouse du Vélodrome, ont marqué la soirée. À l’instar du président de l’OL, John Textor, Jake O'Brien a assuré que son équipe avait initialement souhaité jouer la rencontre. Mais les autorités compétentes ont finalement décidé de reporter ce premier Olympico de la saison. « On avait hâte d'aller sur le terrain et de leur montrer ce que nous valons », a-t-il ajouté.

Jake O’Brien a ensuite expliqué que, dans le bus, les joueurs de l’OL n’étaient pas au courant des blessures graves subies par leur encadrement, car ils étaient tous allongés. Ce n'est qu'en descendant du bus qu'ils ont pris conscience de la gravité de la situation, en particulier de la blessure de leur entraîneur. Cette expérience a été traumatisante pour l'ensemble du groupe, et elle rappelle à quel point la sécurité des acteurs du football est primordiale. Les répercussions de ces incidents se feront certainement sentir. Des sanctions sévères sont attendues.