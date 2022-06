FC Metz Mercato : Officiel, trois nouveaux départs actés au FCM !

Publié par ALEXIS le 30 juin 2022 à 17:25

FC Metz Mercato : Relégué en Ligue 2, le FCM se libère. Deux jours après les départs de Niakaté, Mafouta et Lamkel Zé, le club annonce trois autres départs.

FC Metz Mercato : Niakaté, Mafouta et Lamkel Zé libérés

Le mercato du FC Metz est très animé dans le sens des départs. Et pour cause, le club mosellan est relégué en Ligue 2. Mardi, le FCM a annoncé officiellement les départs de trois joueurs qui lui étaient prêtés. Sikou Niakaté (défenseur central, 22 ans), Louis Mafouta (attaquant, 28 ans) et Didier Lamkel Zé (ailier gauche, 25 ans) ont en effet quitté les rives de la Moselle à l’issue de leur prêt respectif. Ils sont retournés respectivement à l’EA Guingamp (Ligue 2), à Neuchâtel Xamax FCS (Suisse) et au Royal Antwerp FC (Belgique). Il faut noter que Niakaté a été prêté encore par l’EAG, il y a quelques jours, au SC Braga (Portugal).

FC Metz Mercato : Kana-Biyik, Amadou et Sarr quittent les Grenats

Ce jeudi, c’est au tour de Jean-Armel Kana-Biyik (défenseur central de 33 ans), Ibrahim Amadou (milieu défensif de 29 ans) et Pape Matar Sarr (milieu de terrain de 19 ans) de quitter le centre de Frescaty. Les deux premiers, des internationaux camerounais, sont en fin de contrat. N’ayant plus besoin de leurs services, le FC Metz les a laissé partir librement. Quant à Matar Sarr, il a rejoint Tottenham. Transféré au club londonien le 27 août 2021 pour près de 17 M€, l’international sénégalais (8 sélections) avait été prêté aux Grenats dans la foulée, pour une saison, de la part des Spurs.

« L’ensemble du FC Metz remercie ces trois éléments pour cette saison vécue en commun, et souhaite à Pape Matar, Ibrahim et Jean-Armel une excellente continuation pour la suite de leur carrière », a écrit le club descendu en deuxième division.