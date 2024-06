Mercato OM : C’est confirmé pour Aubameyang dans le Golfe

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est encore loin d’être résolu alors que l’OM continue de préparer son mercato. Alors que le Gabonais prend son temps pour prendre une décision, l’Arabie Saoudite n’a rien changé de son intérêt.

Mercato OM : Aubameyang maintient le suspense autour de son avenir

Il était arrivé à l’OM l’été dernier avec le pari de se relancer après une saison de galère chez les Blues de Chelsea. Mission accomplie pour le buteur gabonais puisque Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une excellente saison sous les couleurs du club marseillais. Il a planté 30 buts toutes compétitions confondues malgré une saison compliquée pour Marseille, qui a manqué de se qualifier pour les Coupes européennes.

Sa belle campagne, marquée par le prix de meilleur buteur de la Ligue Europa, fait encore plus de lui une cible crédible pour les clubs qui souhaitent l’attirer. Alors qu’il est de plus en plus annoncé en direction de l’Arabie Saoudite, le buteur de 34 ans prend son temps pour décider de son avenir. Aubameyang est sous contrat à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026 et Pablo Longoria souhaite bien le conserver.

Aubameyang inscrit sur la liste des cibles d’Al-Shabab

Aubameyang restera-t-il fidèle à l’OM et continuera-t-il à briller dans les compétitions européennes, ou les sirènes du Golfe l’emporteront-elles avec une offre impossible à refuser? Difficile de le dire pendant que le Gabonais entretient le suspense autour de son avenir. Mais s’il y a une chose qui paraît certaine, c’est que l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour le joueur est bien réel.

Selon les informations de Jacobs Ben, Al-Shabab, qui a été l’un des clubs saoudiens les plus actifs cet été, espère désormais recruter au moins deux grands noms dans les semaines à venir. Le club saoudien a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang sur sa liste de cibles, aux côtés d’autres noms comme Che Adams et Rafa Silva. Reste à voir si les ambitions sportives de la Panthère pourraient s’aligner avec un déménagement en Arabie Saoudite.