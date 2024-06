Mercato OM : Pisté par Pablo Longoria, il file au Qatar

Pablo Longoria voit une de ses cibles du mercato pour l’OM lui filer des doigts. Alors que le club phocéen suivait la situation de Luis Alberto sur le départ de la Lazio Rome, l’Espagnol a finalement pris la direction du Qatar.

Mercato OM : Luis Alberto snobe Pablo Longoria pour le Qatar

Luis Alberto, après huit saisons sous les couleurs de la Lazio Rome, était prêt pour un nouveau défi. Avec une expérience solide en Serie A et une sélection avec la Roja à son actif, il représentait une opportunité de renforcement de taille pour le milieu de terrain marseillais. Pablo Longoria, connu pour son flair dans le recrutement, avait identifié en Alberto le profil idéal pour apporter créativité et expérience à l’équipe.

Cependant, le destin en a décidé autrement. Alors que l’OM se préparait à faire une offre, Al-Duhail SC est entré en scène avec une proposition financièrement plus attractive. Le club qatari, entraîné par Christophe Galtier, a su convaincre l’Espagnol avec un contrat lucratif, évalué à environ 11 millions d’euros.

Un coup dur pour l’OM et Longoria

Pour l’OM et Pablo Longoria, c’est un coup dur, d’autant plus que le club avait déjà anticipé le départ de plusieurs joueurs clés et cherchait à se renforcer pour la nouvelle saison. Il s’agit d’une occasion manquée, mais aussi une leçon sur la nécessité d’agir rapidement et de manière décisive.