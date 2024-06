Mercato OL : Henrique et l’Olympique Lyonnais c’est fini !

Arrivé en 2021 en provenance de Vasco de Gama, Henrique a annoncé son départ de l’Olympique Lyonnais. Le défenseur brésilien, sous contrat jusqu’à la fin du mois, a indiqué que son bail n’allait pas être reconduit.

Mercato OL : Henrique quitte Lyon

Il avait déjà laissé entendre que son aventure allait toucher à sa fin ces derniers jours en publiant une photo d’une plaque offerte par le club, le remerciant pour sa contribution lors de ses trois années passées. Il l’a acté officiellement hier. Henrique ne prolongera pas son contrat qui expire le 30 juin prochain. À travers une publication sur Instagram, il a annoncé son départ de Lyon. Le latéral a exprimé dans son message toute son affection pour le club, et noté l’impact tant professionnel que personnel que cette expérience a eu sur lui.

» Le moment est venu de dire au revoir, à cet endroit qui m’a donné la joie et l’amour de jouer au football. Un endroit où ma famille et moi-même avons été très heureux, mais comme vous le savez tous, le football nous conduit à découvrir différents lieux dans notre carrière. Je reçois de nombreux messages de gratitude des supporters, mais en réalité, c’est à moi de les remercier de leur soutien et de la tendresse qu’ils ont toujours eus à mon égard... Je peux vous dire, amis lyonnais, que ma famille et moi nous serons à jamais supporters lyonnais. Et nous sommes très fiers d’avoir une petite Fenotte au sein de notre famille. Merci beaucoup » peut-on lire sur sa publication.

Transfert OL : Une pépite brésilienne pour le remplacer

Arrivé il y a trois ans en provenance de Vasco de Gama, le joueur de 30 ans n’a joué que 13 matches sur 39 possibles cette saison. Le champion du monde argentin, Nicolas Tagliafico, lui a souvent été préféré. Pour pallier son départ, L’OL aurait toutefois déjà mis le grappin sur un autre Brésilien à ce poste. Le club rhodanien tiendrait un accord avec Abner, latéral gauche de 23 ans et international espoirs avec la sélection auriverde.

Il devrait coûter 8 millions d’euros en provenance du Real Betis, où il a joué 29 matches cette saison. 7ᵉ du championnat espagnol, le Real Betis avait disputé la phase de groupes de Ligue Europa. Ce qu’Abner retrouvera avec Lyon la saison prochaine.