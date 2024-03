En fin de contrat à Lyon, Henrique Silva fait une annonce sur son avenir

À quelques mois de la fin de son contrat à Lyon, Henrique (Silva) a fait savoir ses intentions. Il a aussi annoncé de possibles négociations sur son futur.

Henrique ne rentre pas dans les plans de l’OL

Arrivé à Lyon à l’été 2021, en provenance de Vasco de Gama (Brésil), Henrique (29 ans) n’a plus que trois mois de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Et normalement, il devrait quitter le club rhodanien, libre de tout engagement, car il n’est pas dans les plans de Pierre Sage. Le défenseur ne faisait également pas partie des premiers choix des prédécesseurs de ce dernier.

La preuve, il n’avait joué aucun match sous les ordres Laurent Blanc cette saison. Avec Fabio Grosso, il avait fait seulement 3 apparitions. Henrique a été titulaire une seule fois dans l’équipe de Pierre Sage, et il a joué 3 autres bouts de matchs. Il totalise 350 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison et 2 apparitions en coupe de France.

Mercato : Henrique annonce des discussions sur son avenir à Lyon

Alors que le Brésilien semble plus proche d’un départ que d’une prolongation à Lyon, il évoque de possibles négociations à la fin de la saison. « Je pense qu’il y aura des discussions dans les semaines à venir pour la saison prochaine », a-t-il annoncé en conférence de presse, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais. « Je me concentre sur notre fin de saison, mais il devrait y avoir des conversations », a insisté l’arrière latéral gauche.

Barré par la forte concurrence de Nicolas Tagliafico (31 ans), Henrique souhaite malgré tout poursuivre l’aventure à l’OL. Convaincu que l’environnement du club est propice à son épanouissement professionnel et personnel, le natif de Rio de Janeiro entend se battre pour gagner une place de titulaire à Lyon. « Je travaille toujours pour être prêt, pour enchaîner les matchs », a-t-il assuré.

Le Brésilien rêve grand pour l’Olympique Lyonnais

Malgré son statut de remplaçant et la fin de son contrat qui se profile, le N°21 des Gones nourrit de grandes ambitions avec le club de John Textor. « Si je veux rester ici, c’est pour gagner des titres […]. C’est un rêve que je veux réaliser », a-t-il déclaré, pour justifier sa résilience.

À Lyon, Henrique n’est certes pas un joueur majeur, mais son état d’esprit est irréprochable. Et cela pourrait peser dans la balance au moment des négociations avec la direction lyonnaise. « Joueur à la mentalité irréprochable, l’ancien de Vasco de Gama est un bon soldat qui ne fait pas de mal dans un effectif », a tenu à souligner le média spécialisé.