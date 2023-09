Après la rupture de son contrat avec l’OM, Dimitri Payet a rejoint gratuitement Vasco da Gama cet été et impressionne déjà au sein du club brésilien.

Mercato OM : Dimitri Payet impressionne déjà au Brésil

Une nouvelle aventure commence pour Dimitri Payet. Après son départ de l'Olympique de Marseille lors du mercato estival, le milieu de terrain français a décidé de poursuivre sa carrière du côté du Brésil, en s’engageant en faveur de Vasco da Gama. Accueilli chaleureusement sur le sol brésilien, le joueur de 36 ans avait hâte de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Après avoir purgé un match de suspension hérité de sa fin de saison à l’OM, Dimitri Payet était autorisé à jouer ce dimanche face à Bahia. Le numéro 10 français est entré en seconde période alors que son équipe était menée au score (1-0). Après son entrée, le visage de l’équipe de Vasco da Gama a changé et le système de jeu aussi. Les coéquipiers de l’ancien Stéphanois ont intensifié le pressing et ont fini par égaliser sur un penalty transformé par Pablo Vegetti. Le score en restera là. Les deux équipes se sont partagées le point du nul (1-1).

Si la prestation de Dimitri Payet n'a pas été exceptionnelle, elle a été intéressante et saluée par la presse brésilienne. Marcelo Marinho, journaliste de Radio Globo, s’est en effet montré très élogieux envers l’ancien capitaine de l’OM. « Quand il est entré, il n'a pas été seulement bon, il s'est tout de suite comporté en patron. Il a encouragé et remplacé ses coéquipiers et orienté la relance, s'est rendu disponible. On a vu que c'était le talent associé à l'expérience. »

Le vestiaire s’enflamme pour Dimitri Payet

À l'issue du match, l’entraîneur argentin de Vasco da Gama, Ramon Diaz, a également souligné la performance de sa nouvelle recrue offensive. « C’est un joueur important, qui a beaucoup de présence, beaucoup de ballon, mais il doit se remettre en forme. Nous sommes très contents de lui et je suis sûr qu'il va s'améliorer dans le futur. » De bon augure pour Dimitri Payet qui n'a pas mis longtemps à se mettre le club italien dans la poche.

L’un de ses coéquipiers, Léo Pelé, s’est, lui aussi, dit impressionné par ses qualités techniques. « On savait que c'était un grand joueur, mais nous sommes tous impressionnés par son professionnalisme, sa volonté d'apprendre la langue, de s'intégrer. Pour nous, les jeunes joueurs, c'est une chance de le côtoyer au quotidien », a-t-il conclu.