Mercato : L’Atletico va s’offrir Robin le Normand

Robin Le Normand pourrait poursuivre sa carrière avec l’Atletico Madrid. Le club espagnol à la recherche d’un défenseur central a montré son intérêt et veut miser sur le français naturalisé espagnol. Les dirigeants madrilènes seraient prêts à débourser 32 millions d’euros.

La priorité de l’Atletico

Suivant les traces d’Antoine Griezmann, Robin Le Normand serait tout proche de rejoindre l’Atletico Madrid. Le défenseur de la Real Sociedad, dans le viseur des madrilènes pour ce mercato, pourrait jouer avec l’international français la saison prochaine. À en croire les informations des médias espagnols comme Marca, les deux clubs auraient trouvé un terrain d’entente pour le transfert du joueur de 24 ans. Les colchoneros seraient prêts à débourser entre 30 et 32 millions d’euros pour celui qui est encore sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’en juin 2026.

Le défenseur central français naturalisé espagnol en 2023 semble enthousiaste à l’idée de rejoindre les Matelassiers et il aimerait effectuer ce transfert rapidement pour ne pas gêner sa préparation avec l’Espagne pour l’Euro 2024. Son club, la Real Sociedad, ne souhaite pas non plus faire durer le transfert pour pouvoir aussi utiliser l’argent de sa vente et se renforcer rapidement durant ce mercato.

Le Normand veut partir

Avec le départ attendu de Stefan Savic, le défenseur central de la Real Sociedad est, depuis le début, considéré comme le candidat idéal pour occuper son poste. Les colchoneros avaient déjà essayé de recruter Piero Hincapié, mais Leverkusen a été clair et a évalué son joueur à 50 millions. Un prix excessif pour la direction des rojiblancos.

Fabrizio Romano indique que le Le Normand s’est déjà mis d’accord avec le club madrilène, et qu’il ne reste plus qu’à ce que les deux clubs se mettent d’accord entre eux, indiquant que les négociations avançaient « avec confiance ».

Le défenseur sort d’une saison aboutie sous le maillot de la Real Sociedad, avec 43 matchs disputés toutes compétitions confondues (2 buts) et une belle 6ᵉ place décrochée au classement. Le Normand était le leader de la 3ᵉ meilleure défense du championnat et ses performances ont été unanimement saluées en Espagne.