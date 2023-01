FC Barcelone Mercato : L'Atlético veut jouer un mauvais tour au Barça

Publié par Thomas G. le 11 janvier 2023 à 02:41

Toujours à la recherche d'un nouveau buteur pour pallier au futur départ de Joao Félix, l'Atlético Madrid pourrait recruter un attaquant du FC Barcelone.

Le FC Barcelone s’est imposé dimanche soir face à l’Altético Madrid dans un choc électrique entre deux géants du football espagnol. Cette rencontre s’est terminée à 10 contre 10 après l’expulsion de Ferran Torres et de Stefan Savic. Grâce à cette victoire, le Barça a repris les rênes de la Liga, les Blaugranas comptent désormais 14 points d’avance sur l’Atlético Madrid. Après ce choc de la 16e journée du championnat espagnol, les Colchoneros et les Blaugranas pourraient de nouveau se retrouver. Le Barça et l’Atlético pourraient en effet se retrouver sur la table des négociations pour discuter d’un transfert.

Selon les informations de Gianluigi Longari, les Rojiblancos souhaiteraient recruter l’international néerlandais Memphis Depay cet hiver. L’attaquant du FC Barcelone est l’une des pistes étudiées par les Colchoneros afin de remplacer l’international portugais Joao Félix qui devrait s’engager avec Chelsea. Les dirigeants de l’Atlético Madrid pourraient passer à l’action dans les prochains jours pour enrôler l’attaquant néerlandais après le départ de Joao Félix.

L’objectif des Colchoneros est de réaliser un nouveau coup à la Luis Suarez. L’attaquant argentin avait quitté le FC Barcelone en 2020 pour s’engager avec l’Atlético. Ce transfert avait notamment permis aux Colchoneros de remporter la Liga avec l'attaquant uruguayen qui avait fini parmi les meilleurs buteurs du championnat (21 buts).

FC Barcelone Mercato : L'avenir de Memphis Depay au Barça reste incertain

À l’heure actuelle, le départ de Memphis Depay n’est pas encore acté et Xavi compte sur lui pour la deuxième partie de saison. L’international néerlandais souhaiterait regagner la confiance de son coach pour s’imposer au FC Barcelone.

Les prochaines semaines seront décisives pour Memphis Depay qui a été relégué sur le banc des remplaçants cette saison. L’ancien attaquant de l’OL pourrait profiter de la suspension de Robert Lewandowski pour s’illustrer à la pointe de l’attaque du Barça. Reste à savoir si Memphis Depay aura plus de temps de jeu dans les prochaines semaines. L’international néerlandais pourrait reconsidérer son avenir au FC Barcelone si la situation n’évolue pas et faire les affaires de l’Atlético Madrid.