Mercato PSG : Une folie confirmée pour un crack du Barça

Depuis le départ de Mbappé, le PSG s’active sur le marché pour le remplacer. Beaucoup de noms de joueurs sont évoqués dont celui de Lamine Yamal pour qui le club serait prêt à débourser 200 millions d’euros.

Le PSG passe à l’action

C’est une nouvelle inattendue qui vient de tomber. Sept ans après le transfert de Neymar, le Paris Saint-Germain envisage un nouveau coup de force à Barcelone lors du mercato d’été. Orphelin de sa star Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, le club de la capitale chercherait à recruter Lamine Yamal. Selon les informations de Quotidien du Sport, le vice-champion d’Espagne fait de l’œil à Luis Enrique et à Luis Campos, et cela, depuis plusieurs mois. Mais alors que qu’un tel transfert paraissait impossible il y a encore quelques semaines, il est redevenu possible depuis quelque temps.

En effet, le phénomène Lamine Yamal est l’une des grandes priorités du club parisien et si l’on se fie au quotidien catalan ARA, le FC Barcelone est dans une situation financière plus délicate que jamais. Les blaugranas ne sont donc pas en position de force sur le marché des transferts. À la recherche des fonds nécessaires pour payer une bonne moitié de la masse salariale, mais aussi préparer la prochaine saison, le club catalan pourrait être obligé de céder sa pépite de 16 ans.

200 Millions sur la table pour Lamine Yamal

Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui suit avec beaucoup d’attention la situation du club catalan depuis plusieurs semaines. Toujours à l’affût des difficultés financières du Barça, la direction parisienne aurait l’intention de faire une grosse offensive, avec une proposition impossible à refuser.

Le contrat du jeune international espagnol court jusqu’en 2026 après avoir lâché 220 millions d’euros pour recruter Neymar et un an après le transfert d’Ousmane Dembélé, le PSG pourrait de nouveau piocher au sein du club blaugrana. La somme exacte n’a pas fuité, mais Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé un montant proche de 200 millions d’euros pour Lamine Yamal.

La question est maintenant de savoir si le Barça finira par craquer devant autant d’argent et surtout, si le jeune attaquant sera dans l’optique de partir, lui qui a récemment fermé la porte à un départ imminent de son club formateur.