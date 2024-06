Mercato : Un autre cadre de l’OL visé par l’Arabie Saoudite

L’OL est sous pression alors que le mercato vient à peine de s’ouvrir. Les Gones sont susceptibles de perdre plusieurs joueurs clés cet été. Après Alexandre Lacazette, un autre cadre du club est dans le viseur de plusieurs clubs saoudiens.

Mercato : L’OL sous la pression de la DNCG

Bloqué l’été dernier par la DNCG, au point d’être privé de tout recrutement, l’Olympique Lyonnais doit encore se mettre à jour pour ne pas tomber dans les mailles du gendarme financier du football. John Textor doit lever les éventuels doutes de la DNCG et pour ça, le président de Lyon ne manque pas de moyens pour combler les attentes.

La direction des Gones va s’appuyer sur six joueurs et pas des moindres pour alléger sa masse salariale et équilibrer ses comptes. Selon les informations du quotidien Le Progrès, les ventes de Jacques O’Brien, Maxence Caqueret et Rayan Cherki pourraient rapporter gros au club.

Dans le même temps, les éventuels départs de joueurs cadres tels que Alexandre Lacazette, Anthony Lopes et Dejan Lovren permettraient de réaliser de fortes économies. Ces diverses mesures devraient permettre à l’Olympique Lyonnais d’éviter tout souci pour son mercato.

Direction l’Arabie Saoudite pour Clinton Mata ?

Depuis plusieurs semaines, Alexandre Lacazette est annoncé en direction de l’Arabie Saoudite. Le meilleur buteur des Gones la saison dernière aurait même déjà un accord avec Al-Qadisiya en Arabie Saoudite. Après l’ancien d’Arsenal, Clinton Mata est l’autre cadre de l’OL qui fait l’objet d’intérêt de la part de ce pays du Golfe.

Selon les informations de Olympique-et-lyonnais, plusieurs clubs de la Saudi Pro League sont intéressés par l’international angolais. Arrivé dans la ville de Rhodes seulement l’été dernier, Clinton Mata pourrait ainsi déjà partir.

Le défenseur de 31 ans pourrait succomber à une offre juteuse alors qu’il est sur la liste des potentiels départs du groupe de Pierre Sage. Reste à voir si l’arrière droit serait tenté par l’idée d’explorer l’horizon du championnat saoudien.