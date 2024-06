Mercato PSG : John Textor répond lui-même pour Rayan Cherki

Depuis quelques jours, Rayan Cherki est annoncé dans le viseur du PSG pour ce mercato estival. Le propriétaire de l’OL, John Textor, s’est exprimé sur la situation de son joueur de 20 ans.

Le PSG garde un oeil sur le dossier Rayan Chéri

D’après les informations du quotidien L’Équipe, outre Leny Yoro (LOSC), Désiré Doué et Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain vise également Rayan Cherki durant ce mercato estival. Après avoir échoué de l’attirer en janvier 2022, le club de la capitale française serait prêt à revenir à la charge pour le milieu offensif lyonnais dans les semaines à venir.

À un an de la fin de son contrat, l’international espoir français semble vouloir changer d’air pour franchir un cap dans sa carrière. Désireux d’attirer de jeunes talents français de Ligue 1 pour l’après-Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’ont pas encore manifesté d’intérêt concret pour Rayan Cherki, à en croire Foot Mercato.

« Le PSG suit de très loin le dossier », assure le portail sportif, qui ajoute qu’en Premier League, le jeune coéquipier d’Alexandre Lacazette est suivi par des clubs du haut du tableau. Sauf que le propriétaire des Gones ne semble pas particulièrement enchanté à l’idée de perdre son crack de 20 ans.

John Textor se moque de l’agent de Cherki

Promis à un bel avenir, Rayan Cherki peine à s’imposer comme l’élément indispensable qu’il devrait être au sein de l’équipe de l’Olympique Lyonnais, malgré quelques coups d’éclat. À un an de la fin de son contrat lucratif, le natif de Lyon pourrait être l’un des tubes de ce mercato estival puisque les dirigeants rhodaniens envisageraient sérieusement toutes les options pour renflouer les caisses.

Cependant, Foot Mercato assure que le principal concerné aimerait honorer son bail jusqu’à son terme afin d’avoir potentiellement plus d’opportunités dans un an, lorsqu’il sera libre. Et alors que les rumeurs enflent de plus en plus concernant l’avenir de Cherki, dont Luis Enrique aurait validé le transfert au Paris SG, John Textor est monté au créneau pour donner sa position sur l’avenir de son joueur.

Dans une story, qui a supprimé sur Instagram, l’homme d’affaires américain s’est notamment payé la tête de l’agent du jeune lyonnais, Bilel Ghazi, qui travaille également pour la famille Mbappé.

« Ah Bilel, tu m’as coûté 20 euros ! J’avais parié avec les gars qu’il te prendrait seulement 48 heures avant de faire fuiter notre conversation et de déformer notre proposition en un document de propagande. Nous aimons Rayan, nous allons lui offrir un nouveau contrat… il devrait rester un certain temps. #UnNouvelAgentSVP », a notamment écrit John Textor. Suffisant pour dire que Rayan Cherki va rester à Lyon la saison prochaine ?

Affaire à suivre…