Mercato LOSC : La décision tombe pour Adam Ounas !

Annoncé sur le départ depuis quelque temps, Adam Ounas devrait bel et bien quitter le LOSC lors de ce mercato estival. Critiqué pour son manque de sérieux, le milieu offensif algérien aurait plusieurs touches en Arabie saoudite.

Ounas n’était plus motivé au LOSC

Le passage d’Adam Ounas au LOSC aura été considéré par de nombreux observateurs comme moyen. L’ailier algérien a eu de nombreuses blessures qui l’ont freiné dans son élan pour essayer d’avoir un rôle de titulaire.

Face au manque de sérieux durant les entrainements, le staff lillois a décidé de ne plus faire jouer Adam Ounas avec le groupe professionnel. Ce dernier a même été placé avec la réserve qui joue en National 3. Face à cela, Adam Ounas n’a pas bronché et a joué pour la réserve en attendant que la situation s’améliore et qu’il puisse retrouver un club.

📊 BILAN DE SAISON: Adam Ounas 🇩🇿



🏃‍♂️ 22 matchs joués

⚽️ 1 but

🔄 16 entrées en jeu

✅ 52% de victoire en sa présence

⏰ 670 minutes joués



Qu’avez-vous pensé de sa saison ? 🤔 pic.twitter.com/JmMvemPJL2 — La Voix Des Dogues 🔴 (@voixdesdogues) June 12, 2024

Plusieurs clubs restent intéressés par le joueur et pourraient faire une offre afin de la ramener dans leurs rangs. Même si presque aucun club ne veut du milieu offensif lillois, il reste tout de même de nombreuses possibilités pour le joueur. Les pistes les plus probables restent à l’étranger avec un possible retour en Italie, la Ligue 2, mais ce qui est le plus possible pour Adam Ounas reste l’intérêt porté par les équipes saoudiennes.

L’Arabie Saoudite part pour la chasse aux joueurs de la Ligue 1

Adam Ounas pourrait bel et bien rejoindre l’Arabie saoudite durant ce mercato estival. En fin de contrat, dès le 30 juin, le milieu âgé de 27 ans pourrait faire ses valises et rejoindre un club qui porte un intérêt pour lui. Plusieurs équipes sont intéressées et il s’agit de Al-Shabab, Al-Ettifaq et Al-Qadsiah selon le média L’Equipe.

Ces trois clubs veulent évoluer et faire face à des équipes qui se renforcent de plus en plus en achetant des joueurs qui sont presque sur leur fin de carrière. Adam Ounas n’est pas le seul joueur qui pourrait partir du LOSC dès cet été en quittant l’Europe. Benjamin André pourrait aussi quitter les Lillois pour rejoindre un club qatari, là où Christophe Galtier entraine actuellement.