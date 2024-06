Mercato : Roberto De Zerbi fait déjà une victime l’OM !

L’arrivée imminente de Roberto De Zerbi à l’OM bouleversera la situation de nombreux joueurs. Parmi eux, Chancel Mbemba semble déjà enclin à un départ vers l’Arabie Saoudite.

Mercato OM : Chancel Mbemba ouvert à un départ cet été

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’accélère avec l’arrivée imminente de Roberto De Zerbi. Laissé des hésitations de Sergio Conceiçao, l’OM s’est tourné vers le technicien italien, qui a rapidement répondu favorablement au projet marseillais. Les deux parties sont entrés de régler les derniers détails de l’accord.

Si les négociations se passent comme prévu, Roberto De Zerbi apportera son expérience et son style de jeu séduisant à l’OM, après un passage réussi à Brighton. Son arrivée entraînera aussi des changements au sein de l’équipe, tant au niveau de la configuration tactique que de l’effectif, où il y aura probablement quelques départs. Chancel Mbemba pourrait notamment faire partie des perdants.

Arrivé de Porto à l’été 2022, le défenseur congolais s’est bien acclimaté à la cité phocéenne et s’est imposé comme un titulaire au sein de l’équipe. Cependant, son avenir à l’OM n’est plus certain, surtout après une saison mitigée. Conscient des changements profonds qui se préparent à Marseille, Chancel Mbemba serait désormais ouvert à un départ dès cet été, selon le compte Massilia Zone.

L’Arabie saoudite en pole position pour le recruter

La source indique que le défenseur de 29 ans verrait d’un bon œil un départ à un an de la fin de son contrat avec l’OM, afin de toucher un dernier gros chèque. L’Arabie Saoudite semble être même la destination la plus probable pour accueillir Chancel Mbemba, car plusieurs clubs saoudiens étant intéressés par ses services.

Il est important de noter que l’intérêt saoudien pour Chancel Mbemba n’est pas nouveau. L’an dernier, le défenseur central de l’OM avait déjà refusé une offre conséquente en provenance de l’Arabie saoudite. Cet été, il semble avoir changé d’avis et serait prêt à rejoindre le pays le plus riche du Golfe.

Cette vente pourrait ainsi permettre à l’OM de toucher un joli chèque et de réduire par la même occasion sa masse salariale. Le président Pablo Longoria ne devrait pas s’opposer à son départ, préférant éviter de voir Chancel Mbemba partir gratuitement l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, avec De Zerbi aux commandes, l’OM se prépare à une nouvelle ère marquée par des changements significatifs.