Mercato Stade Rennais : Les frères Doué visés par même club

Alors que le Mercato estival est ouvert depuis quelques jours, Désiré Doué et son frère Guéla intéressent de nombreux clubs européens. Même si Désiré est plus convoité, son frère plait aussi à des clubs qui veulent les deux frères.

Désiré n’est pas le seul Doué de sa famille

Alors que Désiré réalise une excellente saison avec le club breton, son frère Guéla Doué a aussi montré de quoi il était capable. Alors qu’il n’était toujours pas titulaire au début de la saison, le défenseur a su saisir sa chance en hiver. À partir de cette période, le latéral droit ivoirien est désormais un joueur titulaire et démontre son plein potentiel aux yeux de tout le monde en Ligue 1.

Plusieurs clubs se sont rendus compte du niveau des Frères Doué et veulent les deux joueurs. Tottenham, Manchester United ainsi qu’Arsenal voudraient signer les deux frères durant le mercato estival et pourraient faire le nécessaire pour satisfaire la direction rennaise. Les Spurs sont d’ailleurs les plus en avance dans les négociations et devraient faire une offre pour Guéla Doué dans les prochains jours.

Parmi ces clubs anglais, un autre club européen voudrait ramener les deux frères dans son effectif. Le but est clair, permettre à ces joueurs de jouer ensemble en empilant leurs talents.

L’AS Rome veut les deux Doué !

Alors que le contrat de Guéla Doué se termine la saison prochaine et que, pour le moment, aucun renouvellement de contrat n’a été acté, l’AS Rome, dont le nouveau directeur sportif n’est autre que Florent Ghisolfi, l’ancien dirigeant de l’OGC Nice, veut les deux frères pour la saison prochaine.

Alors que les négociations pour Désiré Doué pourraient être compliquées au vu des différents clubs qui le veulent, comme le Paris SG, mais pourrait bien tenter de recruter le latéral ivoirien, de par le fait que le club de la capitale française ne devrait pas tenter de le recruter.

⚽ FLASH – L'AS Rome pense au Rennais Guéla Doué



Le latéral droit rennais Guéla Doué est dans le viseur de l'AS Rome et de son nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi, qui le surveille depuis longtemps. pic.twitter.com/qHMzEnl8SS — QGduFoot (@QGduFoot) June 13, 2024

La décision finale reviendra aux deux frères qui auront comme choix de se séparer pour évoluer chacun de son côté, de partir ensemble ou bien de rester encore une année au Stade Rennais et de viser l’Europe.