Mercato : Le FC Metz dégote un nouvel entraîneur

Le départ de Laszlo Bölöni se précise. Les dirigeants du FC Metz auraient trouvé son successeur.

Le FC Metz cherche le remplaçant de Laszlo Bölöni

Le FC Metz est à la recherche d’un nouvel entraîneur sur le marché des transferts. L’actuel coach, Laszlo Bölöni va quitter le club en raison des mauvais résultats enregistrés lors de cette saison et la relégation du club en Ligue 2.

Le FC Metz a contacté le technicien sénégalais Habib Beye pour devenir le nouveau maître du banc de l’équipe. Mais l’ancienne star de l’Olympique de Marseille, actuellement sans club, ne semble pas très intéressée par l’idée de rejoindre les Grenats cet été. Un accord total aurait été conclu entre les deux camps si le club a réussi à se maintenir en Ligue 1.

Selon les informations de Le Parisien, une raison de sa réticence est qu’il avait promis au président du Red Star, Patrice Haddad, qu’il ne va pas quitter le Red Star pour un autre club en Ligue 2.

🚨Récemment licencié de son poste de sélectionneur du Mali 🇲🇱, Éric Chelle est en pôle position pour devenir le nouveau coach du FC Metz 🇱🇻 !



(@sebnonda) #FCMetz #Mercato pic.twitter.com/taWHVXKsFF — Bewww Foot (@Bewww_Foot) June 14, 2024

Le FC Metz fonce sur Eric Chelle

Les dirigeants messins poursuivent leur recherche et trouvent un tacticien libre. Selon les informations de Foot Mercato, le FC Metz cible Eric Chelle. Ce dernier est limogé par la Fédération malienne de football suite aux mauvais résultats des Aigles aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Mali a été battu par le Ghana (2-1) et tenu en échec par Madagascar (0-0) lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le FC Metz envisage de relancer le technicien de 46 ans. Eric Chelle est titulaire d’une licence pro UEFA et a déjà entraîné en France, notamment à l’US Boulogne (2021-22), Martigues (2017-2021) et GS Consolat (2016-2017).