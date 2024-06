Mercato : Il pousse pour l’arrivée d’Habib Beye à l’OM

L’OM peine à convaincre le technicien portugais Sergio Conceição pour le recruter cet été. Daniel Riolo conseille à la direction marseillaise de signer le tacticien sénégalais Habib Beye.

L’OM attend la décision de Sergio Conceição

Le président de l’OM, Pablo Longoria et son conseiller sportif, Mehdi Benatia s’affairent pour trouver un nouvel entraîneur qui va remplacer Jean-Louis Gasset. La cible prioritaire des dirigeants marseillais est Sergio Conceição. Ce dernier est libre de tout contrat depuis l’annonce de son départ du FC Porto. L’Olympique de Marseille accélère les négociations, mais le dossier n’avance pas. Sans Coupe d’Europe, le technicien portugais hésite à prendre les rênes du club phocéen.

Selon les informations de L’Equipe, Sergio Conceição est aussi sur les tablettes de la Lazio Rome qui va disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Le géant italien pourrait convaincre l’ancien coach du FC Nantes. Conceição envisage de conduire une équipe qui va participer à la Ligue des Champions ou tout au moins à une compétition européenne. Son arrivée à Marseille cet été est incertaine. L’OM doit revoir ses plans et viser d’autres entraîneurs.

🗣️ "Je tenterai le pari du jeune entraîneur qui a très envie de venir."



🔵 @DanielRiolo a sa préférence pour le banc de l'OM : Habib Beye. pic.twitter.com/v5yk7tF1Ta — After Foot RMC (@AfterRMC) June 5, 2024

Daniel Riolo valide Habib Beye

Face aux difficultés que rencontrent les pensionnaires du Vélodrome, le journaliste français, Daniel Riolo leur propose un technicien libre sur le marché des transferts. Sur RMC, Riolo a demandé aux dirigeants marseillais de tenter le coup Habib Beye.

« Habib Beye, je maintiens que si c’est pour prendre Sergio Conceição, il n’y a aucun problème mais sinon, si c’est pour prendre des mecs qu’on mettrait dans un deuxième chapeau, je tenterais le pari du jeune entraîneur qui a envie de venir », a déclaré le journaliste.

Selon Daniel Riolo, le coach sénégalais a les atouts nécessaires pour mener l’OM vers le succès la saison prochaine. Habib Beye est libre depuis son départ du Red Star et est prêt à venir à Marseille cet été. L’ancienne star de l’OM rêve d’entraîner un club de haut niveau.

« Conceição, c’est d’abord oui sans donner de véritable accord et tu as toujours l’impression qu’il met le nez à la fenêtre pour voir si quelqu’un se pointe. C’est même un peu dévalorisant pour l’OM même si je suis persuadé que c’est un profil parfait pour l’OM. Mais si c’est pour ne pas l’avoir, je dis qu’il faut tenter le jeune entraîneur sans expérience du top niveau mais qui va crever pour le club et avoir la dalle », a-t-il ajouté.