OL : Révélations sur l’absence d’Anthony Lopes à l’Euro 2024

L’absence d’Anthony Lopes à l’Euro 2024 en Allemagne est bel et bien justifiée, si l’on se fie à ses propos rapportés par Olympique-et-Lyonnais.

Roberto Martinez se passe d’Anthony Lopes

Anthony Lopes (33 ans) n’est pas sélectionné pour l’Euro 2024, dont le coup d’envoi sera donné ce vendredi soir en Allemagne. Il ne figure pas sur la liste du sélectionneur de l’équipe nationale du Portugal. Roberto Martinez a préféré Diogo Costa, qui est titulaire indiscutable depuis la dernière coupe du monde. Les doublures du portier du FC Porto sont José Sà de Wolverhampton et Rui Patricio de l’AS Rome.

Successeur de Fernando Santos, depuis janvier 2023, Roberto Martinez ne compte pas sur Anthony Lopes. Il a déjà établi une hiérarchie au niveau des gardiens de but de la Seleçao.

Lopes s’était mis en retrait sous Fernando Santos !

Mais l’on en sait un peu plus sur l’absence du gardien de but de l’OL à l’Euro. Dans des propos tenus sur OL-TV en 2019 et remis au goût du jour par Olympique-et-Lyonnais, ce vendredi, il avoue que c’est lui qui avait pris la décision de se mettre en retrait de la sélection, pour un temps. Selon Anthony Lopes, il avait informé Fernando Santos de cette décision, après la coupe du monde 2018.

« J’ai mis la sélection en stand-by, car je veux profiter de ma famille, me concentrer sur mon rôle de père et sur l’Olympique Lyonnais. C’est une décision que j’ai prise après une discussion avec le sélectionneur à la suite de la Coupe du monde », avait-il assuré. « Ne pas voir grandir mes enfants, c’est ce qui me manquait le plus. C’est mon propre choix », avait-il justifié.

Anthony Lopes reste bloqué à 14 sélections

Rappelons qu’Anthony Lopes était dans le groupe portugais, qui a remporté l’Euro en 2016 en France. Cependant, il n’avait pas joué le moindre match, sous les ordres de Fernando Santos. Toujours remplaçant, il était également resté sur le banc de touche pendant la coupe du monde 2018 en Russie. En revanche, le portier de l’OL était absent à l’Euro 2020 (disputé en 2021 en raison de la Covid), ainsi qu’au Mondial 2022 au Qatar.

Pour rappel, la dernière apparition d’Anthony Lopes avec le Portugal remonte au 4 septembre 2021, face au Qatar, en match amical. Il totalise 14 sélections, dont la première avait été disputée le 31 mars 2015 contre le Cap-Vert.