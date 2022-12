Coupe du monde : Espagne, Roberto Martinez à la tête de la Roja ?

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 09:29

Après l'élimination prématurée de l'Espagne dans cette Coupe du monde, Luis Enrique est sur le départ et pourrait être suppléé par Roberto Martinez.

Deux jours sont passés, et la défaite aux tirs au but face au Maroc est encore présente dans toutes les têtes en Espagne. Dans un match dominé de façon trop stérile par la Roja, les hommes de Luis Enrique sont tombés sur un Yacine Bounou des grands soirs durant la terrible épreuve des pénaltys. À l'issue de la rencontre, le sélectionneur espagnol avait laissé planer le doute sur son avenir : "Mon contrat va expirer, mais je me sens bien dans l'équipe nationale, avec la Fédération et le président. Si cela ne tenait qu'à eux, je resterais ici toute ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Je dois réfléchir calmement à ce qui est le mieux non seulement pour moi mais aussi pour l'équipe nationale." Depuis ces récentes déclarations, les rumeurs concernant un potentiel successeur de l'ancien technicien du Barça vont bon train, aussi bien en Espagne qu'en Belgique, avec un nom qui revient avec insistances du côté de nos voisins belges.

Coupe du monde : Espagne, Roberto Martinez pour remplaçer Luis Enrique ?

Roberto Martinez a, lui aussi, vécu une Coupe du monde particulièrement délicate. Éliminé dès la phase de poule avec la Belgique, il a rapidement annoncé son départ des Diables Rouges : "C'était mon dernier match, je dis au revoir à l'équipe nationale." Désormais libre de s'engager où il le souhaite, l'ancien milieu de terrain pourrait rapidement retrouver du travail. Et si l'on en croit les informations des médias espagnols, relayés par le quotidien belge du Het Nieuwsblad, Roberto Martinez est cité parmi les potentiels successeurs de Luis Enrique à la tête de l'Espagne. Pour l'instant, le sélectionneur espagnol est toujours en poste avec la Roja, mais les jours à venir pourrait rapidement faire bouger les choses au sein de la sélection espagnole.