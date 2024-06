Mercato OL : Le sort de Dejan Lovren déjà scellé

Ne rentrant plus dans les plans de l’OL, Dejan Lovren est sur la liste des joueurs concernés par le dégraissage à Lyon.

Dejan Lovren en difficulté à l’OL

L’OL va procéder à un dégraissage cet été. Plusieurs joueurs indésirables ou en manque de temps de jeu vont quitter le club. Dejan Lovren en fait partie. Revenu à Lyon en janvier 2023, il avait fait une deuxième moitié de saison plus ou moins satisfaisante. Cependant, il a peu joué lors de l’exercice dernier. Souvent blessé et en méforme physique, le défenseur central de 35 ans a perdu sa place au sein du onze de Pierre Sage.

Les deux recrues estivales : Jake O’Brien (23 ans) et Duje Caleta-Car (27 ans) lui sont passés devant. Finalement, Dejan Lovren a disputé seulement 10 matchs (pour 8 titularisations), dont le dernier remonte au 26 janvier 2024. Il a donc passé les 4 derniers mois de la saison dernière, soit sur le banc de touche, soit hors du groupe de l’OL.

Dejan Lovren, son gros salaire pose problème

Le gros salaire de l’international Croate (78 sélections) n’arrange pas du tout sa situation à Lyon. Il est dans le collimateur des décideurs de l’OL à cause de son revenu estimé à 400 000 €, soit 4,8 M€ l’année. Justement, Dejan Lovren a encore un an de contrat à l’Olympique Lyonnais. Mais il est fort probable qu’il soit transféré ou laissé libre, car John Textor doit dégraisser l’effectif lyonnais, afin de réduire la masse salariale du club.

La tendance est confirmée par le site spécialisé Olympique et Lyonnais. D’ailleurs, une porte de sortie est évoquée pour le Croate, dans son pays natal. Le Dinamo Zagreb serait intéressé par ses services. Rappelons que Dejan Lovren a joué à l’OL entre 2010 et 2013, avant d’y faire son retour dix ans plus tard.